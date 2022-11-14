Sağ yakalanınca paniklediler! Terör örgütü PKK Avrupa üzerinden harekete geçti

Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir yakalandı.

Teröristin PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı aldığı belirlendi. Terörist ilk ifadesinde PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.

Terörist itiraf edince PKK algı operasyonuna başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği bilgiye göre, terör örgütünün talimatı saldırı sonrası teröristin öldürülmesine yönelikti. Ancak emniyet ve MİT’in operasyonu sonrası bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir Küçükçekmece’de saklandığı evde sağ olarak yakalandı ve bağlantılarını itiraf etti.

Avrupalı ajansların PKK'yı aklama çabası

Terörist Albashir’in itirafı sonrası algı operasyonuna girişen bebek katili terör örgütü PKK, Fransız haber ajansı AFP ve Reuters üzerinden İstanbul’daki saldırıyı kendilerinin yapmadıklarını iddia etti.

Terörist Duran Kalkan'ın sözleri

Öte yandan terör örgütünün Avrupalı yayın organları aracılığıyla yaptığı açıklama, akıllara PKK'nın sözde lideri Duran Kalkan'ın, 20 Nisan'daki konuşmasını getirdi:

"Gerilla da taktiğini değiştirdi. Savunma yapmıyor, saldırıyor. Saldıracak hem de. Hem de hiç beklemediği, ummadığı yerde bir bakacak ki saldırı olacak. Cephede askeri hedefler düzeyinde değil, Türkiye'nin her yerinde saldırılar olacak. Kentlerde olacak. Her yer savaş alanı."

İşte terör örgütü PKK'nın sivil katliamları