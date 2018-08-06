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Sağ gögüs ağrısı o hastalığın belirtisi mi?

Kalbin dakika da yaklaşık 100 atım atmasına taşikardi (artimi) yani yüksek kalp ritmi bozukluğu denilmektedir.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:27
Sağ gögüs ağrısı o hastalığın belirtisi mi?

Hastalığın ortaya çıkmasını; genetik bozukluk, doğumsal anormallik, dengesiz tansiyon, yüksek ateş, bazı ilaçların yan etkilerinin yanı sıra şiddetli yaşanan ruhsal bozukluklarda tetikler.

TAŞİKARDİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

- Hızlı ve ritimsiz kalp atışları,

- Şiddetli baş ağrısı ve dönme,

- Güçsüzlük, sersemlik ve ani bayılma,

- Bilincin kaybolması,

- Nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterir. Bunların yanı sıra sağ göğüste sıkışma ve kol bacaklarda sert şişlikler taşikardinin az bilinen belirtilerindendir.

TAŞİKARDİNİN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Taşikardi hastalığını tespit etmek için uzman doktor öncelikle elektrokardiyogram da kalp atışlarının süresini ölçer. Taşikardi teşhis edildikten sonra seviyesine göre tedavisine başlanılır.

Taşikardi hastasının tüketmemesi gerekenlerin listesi hazırlandıktan sonra hasta beslenme alışkanlıklarını değiştirir. Taşikardi tedavisinde kan testi yapıldıktan sonra ilaç verilir. Çünkü bu ilaçların yan etkileri şiddetlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:27
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