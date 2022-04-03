'Sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmayacak' Sedat Peker'den Ramazan şovu!

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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur, sosyal medya hesabından Peker'in Ramazan şovunu duyurdu.

'Hayrı' provokasyona alet etti!

Olur, "Sedat Peker tarafından on binlerce aileye hediye olarak hazırlanan ramazan iaşesi kolileri yola çıktı." dedikten sonra, "Birkaç kez yardımları götüren arkadaşları gözaltına almışlardı. Merak edilen ise bu sefer yardım götüren arkadaşları gözaltına alıp almayacakları." fadelerini kullanarak "hayrı" provokasyona alet etti.

Olur, ardından şu paylaşımı yaptı:

Sn. Reis Sedat Peker’in hazırlatmış olduğu on binlerce ramazan iaşesi hediyeleri yurdun dört bir yanına ulaştı. Teşekkürler!