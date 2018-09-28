Safranbolu'ya tarihi konak görünümlü itfaiye binası

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, belediye tarafından yapılan tarihi konak görünümündeki itfaiye binası hizmete girdi.

İtfaiye binası önünde düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, itfaiye binasının bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Karabük'ün yangın anlamında hassas bir il olduğunu ifade eden Çeber, "Safranbolu özelinde, ilçenin civarı ve kendi özellikleri burayı yangına karşı hassas hale getiriyor. Bizim güçlü bir itfaiye teşkilatımız, eğitimli ve nitelikli bir itfaiye personelimiz şart. Hükümetimiz, devletimiz biz ne götürürsek imkanları dahilinde hiç 'yok' demiyor. Karabük'te ve Safranbolu'da çok faaliyet yapılıyor. Son 16 yıldır Türkiye''deki bütün iller kıyaslandığında Karabük kamu yatırımlarından en yüksek pay alan ilk 5 ilden birisi." diye konuştu.

Bu yıl yıldırım düşmesi sonucu birkaç yangın meydana geldiğini aktaran Çeber, şöyle konuştu:

"Güçlü itfaiye önemli. Safranbolu'da yangın olduğu zaman Karabük'ün desteği olmadan ya da burada bir köyde yangın olduğu zaman, Safranbolu Belediyesinin desteği olmadan işin altından kalkmak zor oluyor. Şehrimizin özellikleri gereği burası ahşap yoğun yapılaşma ve tarihi mirasın bazen bizi zorladığı türde yapılaşmamız var. İtfaiyemizin tüm çalışanları bu anlamda bu tip mimariye uygun yangınla mücadele anlamında da kendilerini geliştiriyorlar."

İngiltere'de bir süre yaşadığını orada gönüllü itfaiyeciliğin yaygın olduğunu vurgulayan Çeber, "Safranbolu gibi böyle bir kentte yaşayınca bizim sivil toplum örgütlerimizi ve vatandaşlarımızı bu yönde yönlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. Gönüllü itfaiyecilik kavramının en faydalı olabileceği illerden ve ilçelerden birisidir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2 milyon liraya mal oldu

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer de kaymakamlık ve belediye personeli olarak bir ekip halinde çalıştıklarını belirtti.

İtfaiye binasının 2 milyon lirayla yapıldığını anlatan Ürkmezer, "İtfaiyemiz sadece Safranbolu sınırları içerisinde değil çoğu zaman Safranbolu köyleri ve elbette başka ilçelere kadar hizmet verme kapasitesine sahip." dedi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş de binanın başta Safranbolu ve tüm Karabük'e hayırlı olmasını diledi. İlçe Müftüsü İsmail Temur'un duasının ardından Vali Çeber, Kaymakam Ürkmezer, milletvekilleri Ünal ve Güneş ile İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve diğer protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

Vali Çeber ve beraberindekiler daha sonra itfaiye binasını gezerek bilgi aldı.

"Safranbolu evi" görünümünde yapılan yeni itfaiye binasında acil yönetim merkezi odası, toplantı salonu, garajlar, araç bakım garajı, su deposu, enerji merkezi odası, spor salonu, engelli tuvaleti yer alıyor.