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Safranbolu’ya 15 milyon Euroluk içme suyu projesi

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya,15 milyon Avro’ya mal olacağını söylediği içme suyu projesi ile Safranbolu’daki vatandaşların damacana kalitesinde su içeceklerini ve her ay 150 TL tasarruf edeceklerini belirtti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:20
Safranbolu’ya 15 milyon Euroluk içme suyu projesi

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya,15 milyon Avro’ya mal olacağını söylediği içme suyu projesi ile Safranbolu’daki vatandaşların damacana kalitesinde su içeceklerini ve her ay 150 TL tasarruf edeceklerini belirtti.


Ali Kaya proje ile ilgili yaptığı açıklamada, Safranbolu içme suyu şebeke projesi olarak adlandırdığı proje ile ilçede 2050 yılına kadar içme suyu sorununu ortadan kalkacağını, projenin 15 Milyon Euro’ya mal olacağını ve 2 yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.


Kaya, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) altında eş finansmanı sağlanan Safranbolu içme suyu şebeke projesi kapsamında Safranbolu Belediyesi tarafından ilçenin tüm içme suyu şebeke tasarımının gerçekleşmesine yönelik proje ile su sorununu ortadan kaldıracaklarını belirterek, “Mevcut sistemde 4 adet terfi merkezi, 7 adet depo ve 3 adet maslak ile Safranbolu su şebekesi beslenmekte. Mevcut şebeke 1990-1995 yılları arasında inşa edildi. Bunların dışında Safranbolu için yağmursuyu projesi, Bostanbükü yerleşimi içme suyu projesi ve Safranbolu içme suyu tesisleri projesi yapımını da planladık” dedi.


Safranbolu’nun içme su ihtiyacını 2050 yılına kadar sorunsuz bir şekilde karşılayacağını düşündükleriifade eden Kaya, “Bu proje ile Safranbolu’muzda evlerden damacana kalitesinde su akacak ve her ailen aylık ortalama 150 TL tasarruf edecek. Yine proje kapsamında Hızar su kaynağını güçlendireceğiz. Yaklaşık 200 Km yeni boru hattı döşenecek ve hali hazırda iyi durumda olan hatların dışında 1. kademe içme suyu şebeke borularının tamamı değiştireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:20
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