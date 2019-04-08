Safranbolu’nun ilk kadın başkanı mazbatasını alarak görevine başladı

Karabük’ün Dünya Mira Şehir listesinde bulunan Safranbolu’da 31 Mart seçimlerini önde tamamlayan Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Elif Köse, mazbatasını alarak göreve başladı.

42 sonra CHP’ye geçen Safranbolu Belediyesi ilk kez bir kadın başkan tarafından yönetilecek. İlçenin ilk kadın başkanı olan mimar Elif Köse, yoğun bir katılımla Safranbolu Adliyesi’ne gelerek, mazbatasını Hakim İrem Bayrak’ın elinden aldı. Başkan Köse’yi tebrik ederek görevinde başarılar dileyen hakim İrem Bayrak, “Hukuk hakkını koruyan bir belediye başkanı olun. Davalarda işçilerimizi mağdur etmeyelim, sizden isteğimiz bu” dedi.

Köse, beraberinde CHP Karabük Milletvekili Dr. Avni Aksoy, İl Başkanı Abdullah Çakır, ilçe başkanı ve partililerle birlikte daha sonra alkış ve sloganlar eşliğinde yürüyerek Safranbolu Belediyesine geçti.

Burada belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Belediye Başkanı Elif Köse, “Uzun soluk bir seçim maratonundan sonra bugün Safranbolumuzu, belediyemizi emanet almaya geldik” dedi.

“Safranbolu’da bir tarih yazdık”

Kendisini seçim sürecinde olduğu gibi yalnız bırakmayan kalabalığa da teşekkür eden Köse, “Bu başarı hepimizin başarısı. Safranbolu’da bir tarih yazdık. Hem Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ile olan ittifakımızla hem de Safranbolu’da ilk kadın belediye başkanını seçerek. Çok önemli bir iş başardık. Seçim çalışmalarında da hep söyledim. Kadının olduğu yer güzel olur, köklü değişiklikler olur diye. Safranbolu bunu en kısa sürede hissedecek. Ben ve ekibim en kısa sürede çalışmalarımıza başlayacağız ve bizim ne demek istediğimizi, farkımızı ortaya koyacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Burada sizlerin desteği yine çok önemli.Safranbolu’nun tarihinde iki yıllık bir kara dönem var. Tarihimize kara bir leke olarak geçecek. O kara lekenin izlerini silmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım. İnanıyorum ki ekibim ve sizler destek olacaksınız. Biz çok özel bir şehiriz. Bunun farkına varalım. Safranbolu’dan bir tane daha yok. Onun için burası hak ettiği şekilde yönetilmeli. Demokrasi ile tanıştırılmalı ve katılımcı herkese eşit mesafede hizmet yapacağız. Eşit mesafede ve katılımcı sosyal belediyeciliği özledik. Safranbolu’da en kısa sürede sosyal belediyecilik nasıl olurmuş onu göstereceğiz. Şeffaf belediyecilik anlayışını önemsediğimizi her zaman söyledim. Bunun gereği olarak da Safranbolu Belediyesinin gelirini, giderini, biz nasıl teslim almışız bunu herkesin görebileceği şekilde ilan edeceğiz. Bütün meclis tutanaklarımızı da, görüştüğümüz kabul ettiğimiz bütün kararları da sizlerin de ulaşabileceğiniz şekilde her zaman yayınlayacağız. Şeffaf belediyeciliği mutlaka olmazsa olmazımız olacak. Safranbolu değişime evet dedi. Biz değişim için buradayız. Sizler verdiğiniz oylarla bizi destekleyerek bu değişimi onayladınız. Artık çalışma vakti.Herkesin öneri ve projelerine açığız. Ortak akıl ile fikir ve projelerinize bize iletmekte geri durmayın” diye konuştu.

Safranbolu halk oyunlarının gösterisinin ardından yapılan dua sonrası Belediye makamına çıkan Başkan Köse, merdivenlerde üzerine gül yaprakları dökülerek karşılandı.

Makam koltuğuna oturan Köse, basına verdiği ilk demecinde ise anne ve babasına kendisini yetiştirdikleri için teşekkür ederek, ”Safranbolu’nun ilk kadın belediye başkanı olduğumu düşünürseniz, Safranbolu adına yaptığımız için ne kadar önemli, gurur verici olduğunu takdir edersiniz diye düşünüyorum” dedi.

Başkan Köse, daha sonra tek tek vatandaşların tebriklerini kabul etti.