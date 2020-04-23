  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

2020-04-23 19:51:09 -
Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Sarıahmetli köyünde yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Yaşar Dursun Yılmaz’dan komşuları 2 gündür haber alamayınca evine gitti. Camdan bakan komşuları Yılmaz’ın hareketsiz bir şekilde olduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırılırken, Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı