Safranbolu'da yangın çıkan ahşap ev, küle döndü Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi’nde bulunan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, eski evi kullanılamaz hale getirdi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.



Yangın, ilçeye bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi’nde Şükrü Yıldız’a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle ve evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Gelen ekipler büyüyen yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yanan evin bitişiğindeki evin çatısında da hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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