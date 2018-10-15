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Safranbolu'da ot yangını için gittiler ceset buldular

Ot yangını ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, otluk alanda erkek cesedine rastladı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:32
Safranbolu'da ot yangını için gittiler ceset buldular

Safranbolu İlçesi’nde ot yangını ihbarına giden itfaiye ekipleri, vücudunun bir bölümü yanmış erkek cesedi ile karşılaştı.

Olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi Cambaz yokuşu mevkiinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri, gelen ot yangını ihbarı üzerine bölgeye gitti. Gelen ekipler yüzüstü yatar vaziyette vücudunun bir bölümü yanmış olan cesetle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemelerde cesedin Ahmet Aygün'e (45) ait olduğu belirlendi. Polis, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ahmet Aygün’ün benzin ile kendisini ateşe vererek intihar ettiği üzerinde duruyor. Ahmet Aygün’ün cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:32
  1. Ankara
  2. intihar
  3. Karabük
  4. Safranbolu

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