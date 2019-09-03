Safranbolu’da okul bahçelerinde temizlik

Safranbolu Belediyesi tarafından okul bahçelerinde yıkama ve temizlik çalışması başlatıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, her fırsatta eğitime destek olmaya ve katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitim öğretim dönemi başlamadan önce okul bahçelerinde ve çevresinde temizlik çalışması başlattıklarını aktaran Köse, "Öncelikle, çocuklarımızın sağlıklı olması, yaşadıkları kente ve daha önemlisi ülkemize faydalı birer birey olarak yetişmeleri en büyük dileğimiz. Bilindiği üzere Safranbolu Belediyesi olarak her fırsatta eğitime dolayısı ile geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olacağımızı ifade ediyoruz. Eğitim öğretimin haricinde çocuklarımızın ders aralarını geçirdikleri okul bahçelerimizin temizliğine de önem veriyoruz. Bu kapsamda Safranbolu’da bulunan tüm okullarımızın bahçelerinde önce süpürme işlemi sonrada basınçlı suyla yıkama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönem içerisinde de devam edeceğiz. Bu vesileyle 2019-2020 eğitim öğretim yılında tüm öğretmenlerimize, eğitim camiasına hizmet veren tüm kardeşlerime ve değerli velilerimize kolaylıklar diliyor, yarınımız olan sevgili çocuklarımıza başarılar temenni ediyorum" dedi.