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Yerel Safranbolu'da korkunç olay
Yerel

Safranbolu'da korkunç olay

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kadın ikamet ettiği evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 17:30:00 -
Safranbolu'da korkunç olay

Olay, Hüseyin Çelebi Mahallesi Taş Minare Sokak’ta meydana geldi. Meryem Gültekin isimli kadından haber alamayan yakınları eve geldiğinde kadını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil

Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Gültekin’in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulan kadının kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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