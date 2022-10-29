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Safranbolu'da faciadan dönüldü! İşte en net fotoğraf

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan panelvan yolcu durağına girdi. Kaza sırasında durakta kimsenin olmaması faciayı engelledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 18:32:00 - 2022-10-29 18:37:47

Kaza, Muradiye Caddesi'nde meydana geldi. Ayhan A. idaresindeki 78 AAN 273 plakalı panelvan, yan yoldan çıkan İmdat K. idaresindeki 06 PB 721 plakalı otomobile çarparak durağa daldı.

Kazada yaralanan olmazken, durakta kimsenin olmaması faciayı engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Maddi hasarın oluştuğu kazadaki araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

FACİDAN DÖNÜLEN KAZANIN FOTOĞRAFLARI!...

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