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Safranbolu’da bayram hazırlıkları tamamlandı

UNESCO Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya hazır.

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:52
Safranbolu’da bayram hazırlıkları tamamlandı

UNESCO Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya hazır.


Osmanlı döneminin mimarisini andıran ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu ilçesi Kurban Bayramı’nda yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Tüm hazırlıkların yapıldığı Safranbolu’da bu yılda bayramın dolu dolu geçmesi düşünülüyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; Safranbolu’da bayram tatilinde çeşitli turlar ve geziler kapsamında gelecek yerli ve yabancı misafirler için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Bayram tatiline Fen İşleri, Şantiye, Zabıta, Halk Masası, Su ve Kanalizasyon, Temizlik İşleri Müdürlükleri ekiplerimiz ve tüm ekiplerimizle hazırız. Safranbolulu vatandaşların ve tatilde Safranbolu’yu ziyaret edecek olan yerli yabancı misafirlerin tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için tüm hazırlıklar tamam.


Zabıta ve Veterinerlik birimlerinin de vatandaşların sağlıklı kurban alabilmeleri için denetimleri aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Köse, “Her bayram olduğu gibi Beyaz Masa birimimiz yine 7/24 halkımızın hizmetinde olacak. Bununla birlikte özellikle Arife günü ebediyete intikal eden hemşerilerimizin mezar ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için temizlik başta olmak üzere Safranbolu mezarlığında da tüm hazırlıklar tamamlandı. Park ve Bahçeler Amirliği ekiplerimiz 210 bin metre kare olan Safranbolu mezarlığında büyük bir titizlikle gerçekleştirdikleri çalışma ile bayram hazırlıklarını tamamladılar. Belediyemize gelemeyecek olan vatandaşlarımız 153 numaralı ücretsiz telefon hattından taleplerini bildirebilecekler. Ben bu vesile ile bir bayrama daha vatandaşlarımız ile huzur içerisinde erişebilmenin mutluluğunu yaşadığımızı ifade ediyor, bayramın huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:52
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