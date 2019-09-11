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Safranbolu Kaymakamlığından aşure ikramı

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından Aşure Günü dolayısıyla “Aşure ikram” programı düzenledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:09
Safranbolu Kaymakamlığından aşure ikramı

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından Aşure Günü dolayısıyla “Aşure ikram” programı düzenledi.


Safranbolu Misak-i Milli Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programda 2 bin kişiye aşure ikram edildi.


Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, kaymakamlık olarak 3 yıldır aşure ikramında bulunduklarını söyledi. Ürkmezer, "Muharrem ayı boyunca, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren, milli örf ve adetlerimizin yaşatılmasını simgeleyen Aşure Günü milletimiz açısından önemli günlerden biridir. Biz de dinimizden ve inancımızdan kaynaklı olan bu güzellikleri yaşatabilmek adına vatandaşlarımızla bir araya geldik. 3 yıldır devam ettirdiğimiz bu geleneği bu yıl da Safranbolu Kaymakamlığı olarak devam ettirdik. Başta Safranbolulu hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin Aşure Günü kutlu ve mutlu olsun, hicri yılımız mübarek, Muharrem ayımız da hayırlı olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:09
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