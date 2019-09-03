Safranbolu Kaymakamlığı yeni binasına taşındı

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, kaymakamlığın yeni binaya taşınma işleminin tamamlandığını bildirdi.

Kaymakam Ürkmezer, yaklaşık 40 yıldır Safranbolulu halkına hizmet veren binadan taşınma işleminin tamamlanarak, bütün kurumlarla birlikte yeni binada hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Taşınma işlem ve süreciyle ilgili vatandaşları ile ilgili kurum ve kuruluşlarını da bilgilendirmenin iyi bir yönetişim gereği hasıl olduğunu aktaran Ürkmezer, "İlçemiz Profesör Dr. Metin Sözen Caddesi üzerinde bulunan kaymakamlık binasının yine aynı cadde üzerinde bulunan yüksekokul binasına taşınmasına yönelik işlemler üniversite senatosu kararı ve İçişleri Bakanlığının uygun bulmasına müteakip başlamıştır. Bu dönemde yüksekokuldaki sınıfların hizmet verecek olan kaymakamlığa bağlı kurumların ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanması için bazı değişiklikler gerekmiştir. Safranbolu Belediye Başkanlığını da yürüttüğüm bu süreçte Belediye Fen ve İmar Müdürlüğündeki teknik arkadaşlar tarafından kurum müdürlerimizin isteğine uygun olarak yapılması gereken iş ve işlemler bir rapor olarak hazırlanmış ve Şubat-Mart 2019 tarihinde üniversite yönetimine iletilmiştir. Üniversite tarafından bir kısım tadilatlar yapılmış ve bina Temmuz 2019’da boya ve badana işleri yapılmamış bir şekilde kaymakamlığımıza teslim edilmiştir" dedi.

Kaymakamlık tarafından boya ve badana işlerinin yapılması amacıyla kaynak arayışına girildiğini, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) imkanları kullanılarak binanın boyanmasının sağlandığını vurgulayan Ürkmezer, şunları kaydetti:

Yine İçişleri Bakanlığının temin ettiği kaynak ile de 21 Temmuz 2019 günü başlayan ve 3 gün süren bir çalışma ile kaymakamlık makamı, Yazı İşleri Müdürlüğü, SYDV, Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve toplantı salonu ile dış binalarda hizmet veren İlçe Özel İdaresi İle KHGB’nin yeni binaya taşınması sağlanmıştır. Ancak bütün sistemleri Ankara’daki Genel Müdürlük ve Bakanlık ile koordineli çalışan Mal Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin taşınması işlemi hemen gerçekleşememiştir. Bilahare gerek Maliye Bakanlığı ve gerekse Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu konudaki ödenek planlamaları sonucunda bu iki kuruma tahsis edilen alanlar kurumların ihtiyacına uygun hale getirilmiş ve kurumların merkezleri ile iletişimini sağlayan teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması ile her iki kurumumuz da bugün itibariyle taşınmış bulunmaktadır. Eski bina ile kaymakamlığımızın bir ilgisi kalmamış olup, bina ve alan tamamıyla İletişim Fakültesi yapılmak üzere üniversite yönetimine bırakılmıştır"

Taşınma sürecinde kendilerine destek olan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Karabük Valisi Fuat Gürel ve himayelerindeki bütün kurum amirlerine ve çalışanlarına, ödenek tedarikinde desteklerini esirgemeyen milletvekillerine teşekkür eden Ürkmezer, "Vatandaş memnuniyetini esas alarak bütün vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almasını sağlamak amacıyla farklı binalarda hizmet veren bazı kurumlarımızın da aynı çatı altında hizmet verdiği yeni binamızda elimizde olmayan sebeplerle halen bazı küçük eksikleri tamamlamak (elektrik, kamera, klimalar, lavabolar vb.) maksatlı çalışmalar sürmekte olup bunların vatandaşlarımızın hizmet almasını engellememesi amacıyla tüm birim amirlerimiz ve memurlarımız meşakkatli bir şekilde çalışmaktadır" diye konuştu.