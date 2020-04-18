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Safranbolu Belediyesinden sosyal dayanışma

Safranbolu Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Dayanışma Platformu tarafından yardımlar devam ediyor.

2020-04-18 18:48:10 -
Safranbolu Belediyesinden sosyal dayanışma

Safranbolu Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Dayanışma Platformu tarafından yardımlar devam ediyor.


Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Dayanışma Platformu olarak, Yardım ve Koordinasyon Merkezinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek paketlerinin gönderilmeye devam ettiği belirtildi.


Gıda kolisi, temizlik kolisi ve "hoş geldin bebek destek" kolisi olmak üzere gelen taleplere göre yardımların vatandaşlara ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"’Safranbolu yalnız değildir’ diyerek başlattığımız kampanyamıza destek veren bağışçılarımıza ve mesai mefhumu gözetmeden çalışan yardımlaşma ekibimize canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz."

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