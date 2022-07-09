Safra kesesi kanseri nedir, neden olur? Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi

Safra kesesi insanlar arasında en sık görülen hastalıklardan biridir. Safra kesesi kanseri ise tam tersi en nadir görülen kanser türleri arasında yer alır. Sindirim sistemi üzerinde görülen kanserlerden biri olan safra kesesi kanseri, ilk evrelerde kendini göstermez. Belirtileri kendini ilerleyen seviyelerde göstermektedir. Eğer tanısı konulduktan sonra önlem alınmaz ise safra kesesi kanserinin ilerleyişi daha da hızlanacaktır. En çok 60 yaş ve üzerinde görülen safra kesesi kanseri hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

Safra kesesi, karnın sağ üst bölgesinde karaciğerin hemen altında bulunan armut şeklindeki bir organdır. Bağırsaklara salgıladığı sarı-yeşil renkteki safra ile vücudun sindirim işlevlerine önemli katkıda bulunur.

Safra Kesesi Kanseri Nedir?

Kese duvarından dolayı ortaya çıkan ve kötü huylu olan tümörlerden meydana gelen safra kesesi kanserleri sağ kalım oranı en düşük olan kanserdir. Bazı kimyasal maddeler ile birlikte polipler, safra kesesinde meydana gelen iltihaplar ve obezite safra kesesinin temel nedenleridir.

Porselen safra kesesi, safra kesesi duvarında kalsifikasyon olmasıdır. Kese duvarı sert ve kırılgandır. Genellikle asemptomatiktir, çekilen direkt grafilerde kalsifiye safra kesesi duvarı seçilir. Özel bir kronik kolesistit formudur.

Safra kesesi kanseri öldürür mü? Safra kesesi kanseri ne kadar yaşar?

Safra kesesi kanseri nadir görülen, hızlı ilerleyen ve kötü sağkalım oranına sahip bir sindirim sistemi kanseridir. Dünyada Hindistan, Şili ve Japonya'da yüksek görülme oranı ve ölüm hızına sahiptir.

Safra kesesi ağrısı nerelere vurur?

Safra Kesesi Ağrısı Nerelere Vurur? Karnın sağ üst ve üst orta bölümünde yoğun şekilde hissedilen ağrı sağ kürek kemiğine, iki kürek kemiğinin ortasına ve sırta doğru yayılım gösterebilmektedir

Safra Kesesi Kanseri Neden Olur?

Safra kesesi kanserinin meydana gelmesinde farklı etkenler bulunur. Genellikle kadınlar da ve 60 yaş üstü kişilerde ortaya çıkan safra kesesi kanseri yaşam boyunca vücuda giren zararlı maddeler nedeniyle olabilir. Bunların yanı sıra obezite, dengesiz beslenme ve nitrozamin gibi maddeler de safra kesesinde kanserli tümörlerin meydana gelmesine neden olabilir.

Safra Kesesi Kanseri İyileşir mi?

Safra kesesi kanseri sağ kalım oranı en düşük kanser türlerinden biridir. Hastalığın tedavisinde ameliyat ile tümörlerin çıkarılması gerekir ancak bu kanser belirtileri ileri evrelerde kendini gösterdiği için çoğu hastanın ameliyat şansı bulunmamaktadır. Ancak erken teşhis yapılabilirse hastanın iyileşme şansı oldukça yüksektir.

Safra Kesesi Kanseri Evreleri

Her kanser türünde olduğu gibi safra kesesi kanserinde de 4 evre bulunur.

Birinci evrede kanserli tümör sadece safra kesesinin iç bölgesinde görülür.

İkinci evrede ise dış yüzeydeki müsküler tabakada da kanserli tümörler görülür.

Üçüncü evrede safra kesesi kanseri tüm duvarları kaplamış bir seviyededir.

Dördüncü evrede ise kanserli tümörler metastaz yaparak karaciğer başta olmak üzere farklı organlara da yayılmıştır.

Safra Kesesi Kanseri Ameliyatı

Safra kesesi ameliyatında en etkili yöntem cerrah operasyondur. Ameliyat ile birlikte kanserli tümörlerin alınması gerçekleştirilir. Operasyon sırasında karaciğere de tümör yayılmış olabileceği için karaciğerin de bir kısmı alınabilir.

Safra kesesi kanseri, çok fazla belirti vermemektedir. Vücut safra kesesi olmadan da yaşamını sürdürebileceği için safra kesesi kanseri belirtileri ancak hastalık çok ilerlediğinde fark edilebilmektedir.

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri

Safra kesesi kanseri en çok 60 yaş üstü kişilerde kendini gösterir. Sinsice ilerleyen safra kesesi kanserinin belirtileri de ileri evrede kendini göstermektedir. İşte safra kesesi kanserinin belirtileri:

Sarılık meydana gelir.

Karın bölgesinde ağrılar yaşanır.

Sindirim sisteminde problemler olur.

Mide bulantısına bağlı kusma meydana gelir.

Yiyeceklere karşı koku hassasiyeti oluşur.

Sebepsiz kilo kaybı yaşanır.

İdrarda koyulaşma meydana gelir. Dışkıda ise beyaz salyalanma oluşur.

Safra Kesesi Kanseri Tedavisi

Safra kesesi tedavisinde cerrahi işlemler uygulanır. Bu cerrahi işlemler ile safra kesesinde bulunan tümörler alınır. İleri evrede tanısı konulabilen safra kesesi kanserinde çoğu hasta ise ameliyat için geç kalmış olabilir. Eğer safra kesesi kanseri ameliyat ile tedavi edilemeyecek bir noktaya ulaşmışsa burada hastanın hayat kalitesinin yükseltilmesini sağlayacak işlemler yapılır. Son dönemlerinde sıcak kemoterapi, endoskopik işlemler ve ağrı tedavisi uygulanır.

Safra Kesesi ve Yollarındaki Tümörlerin Belirtileri

Sarılık.

Karın ağrısı

Bulantı ve kusma.

Açıklanamayan kilo kaybı.

Halsizlik ve yorgunluk.

Ciltte kaşıntı

Sindirim problemleri.

Beyaz dışkı

Safra yolu genişlemesi belirtileri

Tıkanıklık arttıkça sebepsiz inatçı kaşıntı, sarılık ve hatta üşüme titremenin ön planda olduğu enfeksiyon bulguları ortaya çıkar. Hastanın şikayetleri ile laboratuvar ve röntgen sonuçları da çok önemlidir. Basit bir ultrasonografi safra yollarındaki genişlemeyi ve bunun yerini belirleyebilir.

Safra kesesi nereye bağlı?

Safra kesesi karın sağ üst tarafında yer alan karaciğerin alt yüzüne yapışık, 7-10 cm uzunluğunda armut biçiminde bir organdır. Küçük bir kanalla ana safra kanalına bağlantılıdır.