Safra kanalı taşlarına ameliyatsız çözüm

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroentroloji Uzmanı Op. Dr. Enver Avcı, endoskopik tedavi (ERCP) yöntemi hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Enver Avcı, safra kesesinin karaciğerin alt kısmına yerleşmiş, armut şeklinde bir organ olduğunu anlatarak, “Karaciğerde üretilen safra sıvısı safra kesesine gelir ve burada depolanır. Yemek sonrası safra kesesi kasılır ve safrayı onikiparmak bağırsağına akıtır. Böylece yağların emilimi sağlanmış olur. Özellikle kadınlarda daha fazla olmak üzere bazı kişilerde safra kesesi taşı oluşmaktadır. Bazen de safra kesesinde bulunan taşlar ya da çamur ana safra kanalına geçebilmekte ve kanalı tıkayabilmektedir. Böyle bir durumda yemek sonrası başlayan şiddetli karın ağrısı tipik bulgudur. Bunun yanında bulantı, kusma, ateş, sarılık, idrar renginde koyulaşma ve dışkı renginde açılma gibi bulgularda olabilmektedir. Ağrı çok şiddetli olduğu için hastalar genelde hastaneye başvururlar. Laboratuvar karaciğer tahlillerinde bozulma görülürken, ultrason ya da MR görüntüleme ile kanalda taş ya da çamur olduğu saptanır. Bazen taş kendiliğinden onikiparmak bağırsağına düşebilirken çoğu zaman kanalın temizlenmesi gerekmektedir. Çünkü taşın neden olduğu tıkanmaya bağlı akışın durması safra sıvısında bakterilerin çoğalmasına neden olabilmekte ve yaşamı tehdit edebilmektedir. Bu amaçla ERCP işlemini yapmaktayız” dedi.

Dr. Avcı, ERCP işleminin en önemli avantajının operasyonu karın bölgesinde dışardan bir kesi yapmadan endoskopik yolla yapılması olduğunu kaydederek, “Bu da hem anatominin bozulmasını engellemekte hem de hastanın hızlı bir şekilde gündelik yaşama dönmesini sağlamaktadır. ERCP yani safra taşlarının endoskopik tedavisi, aynı anda hem endoskop hem de röntgen ışınlarının kullanımı ile yapılan ileri girişimsel bir işlem. Yan görüşlü bir endoskop ile ağızdan girilerek yemek borusu ve mide geçildikten sonra onikiparmak bağırsağında kanalın açıldığı papil denilen milimetrik yapıya ulaşılır. Bu işlemle papil ağzından çok ince kataterler ile safra yoluna girilir, kanal içine kontrast madde verilir ve röntgen ışınları ile safra yolu anatomisi ve içindeki patolojiler görülür. Taşın boyutuna göre papil ağzı elektrokoter ile kesilir ve ardından balon ya da basket denilen aparatlar ile kanal temizlenir. İşlem ortalama 30-60 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır ve hasta aynı gün ya da bir gün sonra taburcu edilir. Sonuç olarak safra yolu taşlarının tedavisinde kullanılan ERCP, konforlu ve güvenli bir işlem olup uzman ellerde yapılması önemlidir” diye konuştu.

Safra kesesi ne işe yarar?

Safra kesesi, karaciğerin alt kısmında bulunan küçük keseciklere verilen isimdir. Bu keseciklerin görevi, karaciğerde üretilmiş olan safraları biriktirerek yemek sonrasında safraları ince bağırsaklara yönlendirmektir.