0553 313 94 23

Safiye İnci tutuklandı!

Anıtkabir'de Mustafa Kemal'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci tutuklandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:10
Safiye İnci tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Mustafa Kemal'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Yapılan çalışma sonrasında Safiye İnci polis tarafından Ankara’da gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Anıtkabir’de Mustafa Kemal’e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikata müteakip Ankara Demetevler’de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Safiye İnci adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 15:10
  1. Ankara
  2. Safiye İnci
  3. Anıtkabir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 yıl sonra nikah kıydılar, evlendirme salonuna ambulansla geldiler!
    1. 15 yıl sonra nikah kıydılar,..
    2. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
    3. Safiye İnci tutuklandı!
    4. Pakistan'da iktidara şok!
    5. Pişkinlikte son nokta! Cezaevinden..
    6. Motosiklet ile otomobil çapıştı: 1..
    7. Balıkçı teknesi alabora oldu, patron..
    8. Türk Tarih Kurumundan 'Ermeni..
    9. KPSS'de ikinci oturum başladı
    10. ABD'yle kriz patlak verdi, Rus 'Kızıl..
    11. Ülkede flaş karar! Komünizm'i..
    12. Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak..
    13. Dağcıların imdadına Mehmetçik yetişti
    14. Gemiden kaçan Angusu denizde kestiler!
    15. '7' numaranın yeni sahibi belli oldu
    16. D-100 karayolunda araç yangını! Trafik..
    17. Antalya'da korkutan orman yangını
    18. Konyaspor'dan Eduard Sobol bombası!
    19. Mesut Özil geri adım atmadı: Bugün..
    20. İlişkileri açığa çıktı! Bakın Adnan..
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ODTÜ’lülere destek Safiye’ye linç! O zaman sıkı durun...
    ODTÜ’lülere destek Safiye’ye linç! O zaman sıkı durun...
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?