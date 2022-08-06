Safir FUE Tekniği Nasıl Uygulanır? Este Favor Saç Ekim Merkezi Anlatıyor…

Soru: Bize Safir FUE’nin ne olduğundan biraz bahsedebilir misiniz?

Este Favor Yetkilisi: Elbette, memnuniyetle. Teknoloji her geçen gün hızla gelişiyor. Bu da yeni, yenilikçi saç ekimi tekniklerinin geliştirilmesini sağladı doğal olarak. Foliküler Ünite Ekstraksiyonu olarak bilinen FUE yöntemi, kalıcı ve doğal görünümlü sonuçlar sağlayan, saç ekiminde kullanılan ileri tekniklerden biri iken safir FUE ise, safir uçlu özel aletlerin kullanımı ile daha da yüksek başarı oranlarının elde edilmesini sağlayan bir teknik.

Soru: Peki Safir FUE saç ekiminin süreci nasıl ilerler? Birçok kişi bu konuda doğru bilgiye ulaşamıyor.

Este Favor Yetkilisi: Evet, doğru bilgiye ulaşmak zor ancak kısaca bahsedelim. Safir FUE saç ekimi, teknoloji açısından Foliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE) yönteminden bir adım öndedir. Operasyon, sağlıklı saç köklerinin 0,6-0,8 mm çapında özel uçlu mikro motorlar olarak bilinen mikro punchlar ile tek tek alınıp saç olmayan bölgelere aktarılmasıyla gerçekleştirilir. Yani aslında saç olan bölgeden saç alıp olmayan bölgeye saç ekimi yapıyoruz.

Operasyon tıpkı FUE saç ekimi yönteminde olduğu gibi lokal anestezi veya sedasyon altında gerçekleştirilir. Safir FUE saç ekimi saçın doğal çıkış açısına ve yönüne dikkat eder. Buradaki en önemli fark, işlem sırasında sağlıklı saç köklerinin alıcı alana nakledilmesi için kullanılan mikro motorlarda gerçek safirden elde edilen özel tasarlanmış uçların kullanılmasıdır. Safir FUE saç ekiminde saç çıkması istenen her nokta için ortalama 2-3 saç kökü yani greft ekilir. Tek seansta 4 bin ila 6 bin greft yani 8 bin ila 12 bin saç kökü toplanır. Operasyon greft sayısına ve alıcının büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 5-8 saat sürer. Tıpkı FUE operasyonunda olduğu gibi, saç köklerinin ekileceği alan işlem öncesi işaretlenerek belirlenir. Bu alana kanal açılarak saç köklerinin boyutuna ve yönüne göre ekim işlemi gerçekleştirilir. Elde edilen kök sayısına ve alıcı alanın açılmasına bağlı olarak santimetrekareye 50 – 60 saç kökü ekilebilir.

Soru: Safir FUE tekniğinin farkı nedir? Neden safir uçlar kullanılır?

Este Favor Yetkilisi: Safir birçoğumuz tarafından bilinmese de aslında önemli bir özelliği olan bir kristal., Elmastan sonra en sert ikinci kristal. Doğada elmastan daha nadir bulunan bu kristal, doğal veya sentetik olarak elde edilebilir. Saç ekiminde FUE yöntemi, saç köklerinin ekimi sırasında yapılan kanal açma işleminde önem kazanmaktadır. Dünyada en çok tercih edilen FUE saç ekimi yöntemi normalde metal yarıklar veya uçlar ile gerçekleştirilir. Ancak Safir FUE saç ekiminde metal uçlar yerine gerçek safirden üretilmiş uçlar ile işlem yapıyoruz. Bu, greftlerin ekileceği küçük mikro kanallarda minimal kabuklanma ve daha hızlı iyileşme süreci sağlar.

Soru: Safir FUE tekniğini önerir misiniz?

Este Favor Yetkilisi: Diğer saç ekimi yöntemlerine göre çok daha güvenilir olduğuna inanıyorum bu tekniğin. Çünkü bu yöntemde saçın açısı, yönü ve yoğunluğu gibi sınırlar direkt olarak belirlenir. Toplanan köklerin ekileceği kanallar saç ekimi sonrası görünümü büyük ölçüde etkileyeceğinden, kanalların açılması saç ekimi işleminin başarısı için en önemli faktördür.

1 ila 1,5 mm çapında keskin, pürüzsüz ve dayanıklı safir uçlarla açılan küçük kanalların tam olarak saç kökü boyutunda olması aynı bölgede daha fazla kanal açılmasına ve böylece saç köklerinin daha yakın ekilmesine olanak sağlar. Ancak doğal saç açısının 40-45 derece civarında olduğu ve daha gür bir saç görünümü elde etmek adına saçların çok daha dik açılarla ekilmesinin istenmeyen görüntüye yol açabileceği unutulmamalıdır. Safir FUE tekniği sedasyon altında yapılır ve tıraşsız saç ekimi gibi hasta konforunu artıran diğer yöntemlerle kombine edilir. Ancak eklemek isterim, her kişi için ideal teknik farklıdır. En iyi saç ekim merkezleri kişilerin en ideal saç ekim tekniği hangisi ise tespit eder ve ona göre işlem önerir. Bu sebeple kişiler mutlaka saç ekim uzmanlarına danışmalıdır.

Soru: Safir FUE tekniğinin sunduğu avantajlar nedir?

Este Favor Yetkilisi: Safir uçlar doku travmasını en aza indirdiği için iyileşme süresi daha hızlıdır. Bu da elbette birçok kişiyi mutlu eden bir konu. Saç derisi uygulamadan sonra daha hızlı iyileşir ve iz kalmaz. Aynı zamanda safir FUE saç ekimi ile açılan mikro kanallar doğal bir görünüme kavuşmayı kolaylaştırır ve bu yöntemde kullanılan safir uçlar, doğal saç köklerinin boyutunda mikro kanalların açılmasını sağlar. Bu da saç ekimi yapılacak bölgeye daha sık kanal açılmasını kolaylaştırır, böylece ekilen köklerin birbirine daha yakın olması sağlanır. Böylece çok daha doğal bir görünüm elde edersiniz.

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