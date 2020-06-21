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Dünya

Safını seçti! Libya ile ilgili Suudi Arabistan'dan flaş 'Mısır' açıklaması!

Suudi Arabistan'dan Mısır'ın 'Libya' açıklamasına tam destek geldi. Suudi Arabistan, Mısır'ın yanında olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 00:13:00 -
Safını seçti! Libya ile ilgili Suudi Arabistan'dan flaş 'Mısır' açıklaması!

 yeniakit.com.tr 

Suudi Arabistan'dan Mısır'ın 'Libya' açıklamasına tam destek geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mısır'a ve güvenliğine verdiği desteği teyit ettiği bildirildi.

Ayrıca Suudi Arabistan, Kahire'nin Libya ile sınırını terörizmden koruma hakkına sahip olduğu açıklamasında bulundu.

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