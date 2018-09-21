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Şafak Sezer'in yankesicilikten gözaltına alınan abisinin ifadesi 'pes' dedirtti!

Komedyen Şafak Sezer'in yankesicilik yaparken yakalanan abisinin emniyetteki ifadesi 'pes' dedirtti. Sezer'in abisinin "Bu işin profesörü benim. Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız, beni yakalayacaksınız" dediği öğrenildi.

21 Eylül 2018 Cuma 08:37
Şafak Sezer'in yankesicilikten gözaltına alınan abisinin ifadesi 'pes' dedirtti!

Şafak Sezer'in Ankara'da 9 Eylül'de akşam saatlerinde AŞTİ'de M.Ş. isimli vatandaşın 600 lirasını yankesicilik yoluyla çaldığı tespit edilerek gözaltına alınan abisi Yavuz Sezer'in ifadesine ulaşıldı. Suçunu kabul eden Sezer'in emniyetteki ifadesinde Bu işin uzmanı, profesörü benim. Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız, beni yakalayacaksınız" dediği öğrenildi.

"BEN İŞİMİ TEK YAPARIM, PARAMI KİMSEYLE BÖLÜŞMEM"

Yavuz Sezer, daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Mart Perşembe günü Trabzon'da yaptığı mitingde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik'in 1600 lira ile 400 dolarını çalmış, yaklaşık 160 saatlik kamera kayıtlarının ardından tespit edilerek Ankara'da gözaltına alınmıştı. Sezer'in AŞTİ'de gerçekleştirdiği son hırsızlık eylemi sonrasında suçunu kabul ettiği öğrenildi. İfadesinde yankesicilik eylemini tek başına yaptığını söylediği belirtilen Sezer'in, "Ben işimi tek yaparım, paramı kimseyle bölüşmem. İşimi tek başıma hallederim. İşlerime kimseyi sokmam" dediği ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 08:37
  1. Trabzon
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  3. Şafak Sezer
  4. abisi
  5. yankesicilik

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