Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti son dakika kim yakalandı? Seccad Yeşil yakalandı mı? Serkan Dakman gözaltında mı?

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi geçen cumartesi günü polis operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin 4 gün gözaltı süresi uzatılmıştı. Şüphelilerin gözaltı süresinin uzatılması için bugün ikinci kez adliyeye sevk edildi.

Seccad Yeşil ve Serkan Dakman yakalandı mı?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sahibi olduğu Bakırköy Yeşilköy'deki balık restoranında olay esnasında mekanın dışında oldukları saptanan Seccad Yeşil (34) ve Serkan Dakman (33) firariydi. Olayla ilgili kimliği açıklanmayan bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Böylelikle cinayetle ilgili gözaltı sayısı 12 oldu. 12 şüpheli de ek gözaltı işlemleri için adliyeye sevk edildi. Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için de sürek avı başlatıldığı öğrenildi.