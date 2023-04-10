Sadullah Ergin krizi! CHP’li Fenerbahçeliler şimdi ne yapacak?

Fenerbahçe’ye yönelik FETÖ kumpası döneminde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin, DEVA Partisi’ne katıldı ve 14 Mayıs seçimleri için CHP listelerinden aday gösterildi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, CHP’li Fenerbahçelilere Sadullah Ergin sorusu soruldu.

Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Sadullah Ergin kendi partisinden aday olsa ama CHP ile ittifak yapsa bir nebze tolere edilebilir. CHP’liler, birebir Sadullah Ergin’e oy vermiş olmuyoruz, diyebilirdi. Ama Atatürk’le özdeşleşmiş Çankaya’da Sadullah Ergin CHP listesinden aday.

Dün Sadullah Ergin’e AK Partili diye küfür ediyordunuz, şimdi Erdoğan’la birlikte değil diye koşa koşa oy mu vereceksiniz? Bunu da CHP’li Fenerbahçelilerin değerlendirmesi gerekir.

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