  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sadullah Ergin, Erdoğan'a ihanet etti, yine de CHP'lilere yaranamadı
Gündem

Sadullah Ergin, Erdoğan'a ihanet etti, yine de CHP'lilere yaranamadı

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in HalkTV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihanet etse de yine de CHP'lilere yaranmayı başaramadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 21:31:00 -

Bir dönem Adalet Bakanlığı yapan Sadullah Ergin Halk TV canlı yayınında FETÖ kumpaslarından kendini aklamaya çalıştı. Ergin'in tüm bu çabalara rağmen CHP'lilere yaranamaması büyük dikkat çekti. Kendini kurtarmak için AK Parti'ye bile laf atan Ergin, tüm CHP'li kesimlerin lincinden kurtulamadı.

Sadullah Ergin’in HalkTV canlı yayınında kendisini aklama çalışması tepkilerin HalkTV’ye çevrilmesine neden oldu.

Halk TV çalışanları bile tepki gösterdi

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin gösterdiği tepkide, “Sadullah Ergin, İlhan Cihaner odasında yaka paça gözaltına alındığında, haberi yapan @mustafahos işsiz bırakıldığında neredeydi? En karanlık dönemde ‘Devam eden soruşturmalarla ilgili değerlendirme yapmam. Yargıdaki faaliyettir, sabırla bekleyeceğiz’ demişti. Şimdi muhalif!” ifadelerini kullandı.

Deva Partisi kurucularından

AK Parti'den ayrıldıktan sonra, 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin kararını verdi! O partiye katılıyor
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin kararını verdi! O partiye katılıyor

Gündem

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin kararını verdi! O partiye katılıyor

Sadullah Ergin İlker Başbuğ'un FETÖ iddialarına cevap verdi
Sadullah Ergin İlker Başbuğ'un FETÖ iddialarına cevap verdi

Siyaset

Sadullah Ergin İlker Başbuğ'un FETÖ iddialarına cevap verdi

Sadullah Ergin kimdir? Sadullah Ergin'in biyografisi
Sadullah Ergin kimdir? Sadullah Ergin'in biyografisi

Biyografi

Sadullah Ergin kimdir? Sadullah Ergin'in biyografisi

DEVA Partisi'nde 'Sadullah Ergin' istifası
DEVA Partisi'nde 'Sadullah Ergin' istifası

Gündem

DEVA Partisi'nde 'Sadullah Ergin' istifası

İşte Sadullah Ergin'in ihanet belgesi!
İşte Sadullah Ergin'in ihanet belgesi!

Siyaset

İşte Sadullah Ergin'in ihanet belgesi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23