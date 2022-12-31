Sadullah Ergin, Erdoğan'a ihanet etti, yine de CHP'lilere yaranamadı

Bir dönem Adalet Bakanlığı yapan Sadullah Ergin Halk TV canlı yayınında FETÖ kumpaslarından kendini aklamaya çalıştı. Ergin'in tüm bu çabalara rağmen CHP'lilere yaranamaması büyük dikkat çekti. Kendini kurtarmak için AK Parti'ye bile laf atan Ergin, tüm CHP'li kesimlerin lincinden kurtulamadı.

Sadullah Ergin’in HalkTV canlı yayınında kendisini aklama çalışması tepkilerin HalkTV’ye çevrilmesine neden oldu.

Halk TV çalışanları bile tepki gösterdi

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin gösterdiği tepkide, “Sadullah Ergin, İlhan Cihaner odasında yaka paça gözaltına alındığında, haberi yapan @mustafahos işsiz bırakıldığında neredeydi? En karanlık dönemde ‘Devam eden soruşturmalarla ilgili değerlendirme yapmam. Yargıdaki faaliyettir, sabırla bekleyeceğiz’ demişti. Şimdi muhalif!” ifadelerini kullandı.

Deva Partisi kurucularından

AK Parti'den ayrıldıktan sonra, 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) kurucu üyeleri arasında yer aldı.