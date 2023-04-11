Sadullah Ergin CHP surlarında gedik açtı! CHP'ye yakın gazeteciden şaşırtan yorum

Partilerin 14 Mayıs Genel Seçimleri için hazırlıkları tam gaz sürüyor. Seçime katılacak partilerin milletvekili adaylık listelerini açıklamalarından sonra özellikle CHP'de Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen DEVA Partili Sadullah Ergin krizi patlak verdi.

Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde CNN Türk'te ekrana gelen Tarafsız Bölge programında Sadullah Ergin krizi ile ilgili gazeteciler değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci İsmail Dükel, CHP seçmeninin tepkisinin büyük olduğuna dikkat çekerek, 'Hala geçmiş bir şey yok. Hala o sorun düzeltilebilir. İtiraz süresi sanıyorum 1 hafta, listeler değişebilir. Bir dahaki seçim zaten geliyor, tekrar aday olur Sadullah Bey. Başka bir şey daha söyleyeceğim. CHP, Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyunu alacaktır. Tepki büyük.' dedi.

Eski Devlet Bakanı Masum Türker de İsmail Dükel'in açıklamalarına atıf yaptı ve CHP'li bir ekibin, partiye oy vermeyeceklerini duyuracağını söyledi. Türker, 'Biraz evvel Yaşar Okuyan aradı. Şu anda 8-9 kişi bir araya toplanmışlar yarın belki de bir grup açıklama yapacaklar. Neden bu bölgelerde CHP oy vermeyeceklerini açıklayacaklar.' dedi. Öte yandan Türker, partililerin de İsmail Dükel'in değerlendirmesine katıldığını aktardı.

Kılıçdaroğlu eleştirmişti

DEVA Partili Sadullah Ergin'in Hatay 1. sıradan CHP Milletvekili Adayı olarak gösterilmesi tabanda rahatsızlık yarattı. Ergin daha sonra Ankara listesine 1. Bölge 4. sıradan girdi. Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki ifadeleri gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil milletvekili olamazsın" ifadelerini kullanmıştı.

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2014 yılına gelindiğinde ise Kılıçdaroğlu Ergin'e yönelik eleştirilerini artırdı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Hatay, ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek" mesajını paylaştı.

Peş peşe tepkiler

Öte yandan Sadullah Ergin'in CHP listelerinden seçime girecek olmasına CHP'ye yakın gazetecilerden de tepki geldi.

Şaban Sevinç: İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında

CHP'de 24-25-26. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Mustafa Balbay: Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!

Yılmaz Özdil: Asrın iftirası Balyoz'u Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, Ali Dibo'yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…

Uğur Dündar: Söylemesem olmaz!.. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum.