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Sadire Anne'den kararlılık mesajı: Ölürüm ama evladımı almadan dönmem!

Evladı PKK terör örgütü tarafından kaçırılan Sadire Özbey, yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamasında, "Ölürüm ama evladımı almadan geri dönmem." diyerek, sözde kadın derneklerine şu eleştiriyi yaptı: "Kendilerini kadın savunucusu olarak gösterek dernekler nerede? Biz de kadın değil miyiz?"

14 Eylül 2019 Cumartesi 23:26
Sadire Anne'den kararlılık mesajı: Ölürüm ama evladımı almadan dönmem!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan gözü yaşlı annelerin eylemi devam ederken, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki ailelerin sayısı da her geçen gün artıyor. 56 yaşındaki Sadire Özbey de o annelerden birisi. Yeniakit.com.tr'ye konuşan Sadire Anne, Astsubay olan oğlu Semih Özbey'in görev yeri Rize'den memleketi Malatya'ya dönerken kaçırıldığını belirterek, "17 Eylül 2015'te Tunceli Pülümür Yolu'ndan gelirken PKK terör örgütü tarafından aracının önü kesildi. Semih'imi dağa götürmüşler. Aracını da yakmışlar. Dördüncü yıl iki gün sonra bitiyor. Kaçırılmasının 5. yılına giriyoruz. Evladımla hiçbir şekilde iletişim kuramadım. Kaçırıldığından beri örgüt iki kez videosunu yayınladı. Sadece o videolarda görme imkanım oldu." ifadelerini kullandı.

'Ölürüm ama onu almadan dönmem'

Şu anda oğlunun 25 yaşında olduğunu ifade eden Sadire Anne, "Ölürüm ama evladımı almadan dönmem." diyerek şunları söyledi:

"Biz vatanımızı ve milletimizi seven insanlarız. Kendi irademizle buradayız. Hazire Anne'nin başlattığı eylem bize cesaret vererek yol gösterici oldu. HDP'li milletvekilleri devlet tarafından kullanıldığımızı söyleyerek bize iftira atıyor. Onlara şunu sormak istiyorum: Sizin evladınız yok mu?"

'Kadın dernekleri nerede?'

Sözde kadın derneklerinin sessizliğine de eleştirilerde bulunan 56 yaşındaki Sadire Anne, herkesi kendilerine destek olmaya davet ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Kadın dernekleri neden sessizler? Partilerin kadın kolları neredeler? Biz de kadın değil miyiz? Sanatçılar, fikir adaları nerede? Biz hiçbir siyasi parti mensubu ya da taraftarı değiliz. Sadece evlatlarının özlemi ile yüreği yanan anne ve babalarız. Bu bir insanlık meselesi. Herkesi bir insanlık görevi olarak bize destek olmaya davet ediyorum."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 23:26
  1. Tunceli
  2. Rize
  3. Malatya
  4. Ankara
  5. PKK terör örgütü
  6. Sadire Özbey
  7. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki aileler
  8. Semih Özbey

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