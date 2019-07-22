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Sadık Çiftpınar'a Yeni Malatya kancası!

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’ye sattığı stoper Sadık Çiftpınar’ı transfer etmek istiyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
Sadık Çiftpınar'a Yeni Malatya kancası!

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’ye sattığı stoper Sadık Çiftpınar için girişimlere başladı. Ersun Yanal’ın onay vermesi halinde transfer gerçekleşebilir.

Evkur Yeni Malatyaspor geçen sezon devre arasında Fenerbahçe’ye sattığı Sadık Çiftpınar’ı geri almak için harekete geçti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kadroda görmek istediği tecrübeli stoper için Sarı-Siyahlı yöneticiler, Fener’in kapısını çalarken, bu transfer için son kararı Ersun Yanal verecek.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Fenerbahçe
  3. Sadık Çiftpınar
  4. Ersun Yanal

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