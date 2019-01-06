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Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe kampına katıldı

06 Ocak 2019 Pazar 10:41
Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe kampına katıldı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli ekibin devre arası kampına katıldı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre Sadık, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp oteline gitti.

Sadık Çiftpınar, otelde idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal tarafından karşılandı. Yanal, Sadık'a, "Allah uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamanı nasip etsin." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 10:41
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Sadık Çiftpınar
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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