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Gündem Sadık Albayrak'ın Akit'e yaptığı açıklama gündem oldu
Gündem

Sadık Albayrak'ın Akit'e yaptığı açıklama gündem oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan af talebinin ardından görevden ayrılan Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın iftira ve karalama kampanyalarına verdiği cevap gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 23:48:00 - 2020-11-11 23:50:09

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sağlık sorunları nedeniyle görevden af talep eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talebi kabul edilen Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık Albayrak, Yeniakit.com.tr'ye konuşarak karalama ve iftira kampanyasına cevap verdi.

Karalama ve iftira kampanyalarına karşı "Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde ‘Selahaddin’in kılıcı’ alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz. Masa başında sahte fitne haberleri üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır." ifadeleriyle açıklamada bulunan Sadık Albayrak, gündem oldu. 

Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap

Gündem

Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap

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