Sadi güven kimdir? YSK başkanının biyografisi

Türkiye'nin gündeminde yer alan kurum YSK'nın başkanı Sadi Güven merak ediliyor. YSK Başkanı Sadi Güven kimdir? 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul seçim sonuçları henüz belli olmadı. Sandıkta yapılan usulsüzlüklere ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi; YSK'ya itirazda bulundu ve geçersiz oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı. YSK Başkanı Sadi Güven kimdir ve nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Sadi Güven kimdir?

Sadi Güvenİ 1955 yılında Balıkesir'in Dursunbey beldesnde dünyaya geldi. Sadi Güven, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1978 senesinde mezun olmuştur. İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe adım atmış ve sonrasında Narman, İslâhiye Sorgu Hâkimliği, İslâhiye, Malkara, Fethiye, Ankara Hâkimliği, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

19 Nisan 2005-13 Temmuz 2008 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunan Sadi Güven, 13 Temmuz 2008 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiş ve Yargıtay 17. Hukuk Dairesi üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 24 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yüksek Seçim Kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

YSK'nın tarihi

Yüksek Seçim Kurulu, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile kurulmuş, 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda da yer almıştır.

5545 sayılı Kanunla getirilen esaslar, bu Kanunla da korunmuş, Kanun'un 9. ve 10. maddesi; 5545 sayılı Kanun'un 57. ve 58. maddeleriyle aynı içerikte düzenlenmiştir.

YSK'nın görev ve yetkileri nelerdir?

Bugüne kadar, Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri; 5545 sayılı Kanunun 123. maddesinde, 298 sayılı Kanunun 14. maddesinde ve 12/12/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7062 sayılı Kanunun 6. maddesinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

YSK kararlarının niteliği nedir?

Anayasa'da "Yasama Bölümü" içinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu, yalnız seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten bir kurul değildir. Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı mercidir.

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir.

Osmanlı döneminden günümüze kadar çıkarılmış olan seçim kanunlarında, seçimlerin yönetim ve denetimi ile görev üstlenmek üzere oluşturulan kurullar aşağıdaki evrelerden geçmiştir.