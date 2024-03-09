Sadece yürüyüş yapan Filistin destekçilerine alçak saldırı! Ha katil ABD ha siyonist İsrail
ABD polisi, Filistin'e destek için yürüyüş yapan gruba saldırdı. Çok sayıda Filistin destekçisi yaralanırken, onlarca kişi de gözaltına alındı.
Terör oluşumu İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı dünya kamuoyu tepkisini dile getirmeye devam ediyor. ABD’de de binlerce kişi sokağa inerek Filistin’e destek yürüyüşü yaptı.
İsrail’e soykırıma devam etmesi için milyarlarca dolar nakdi ve askeri yardım yapan ABD’de polis ekipleri, göstericilere orantısız güç kullanarak müdahale etti.
Hiçbir taşkınlık yapmadan sadece yürüyüş gerçekleştiren gruba karşı polisin sert müdahalesi büyük tepki çekti. Olaylarda çok sayıda yürüyüşçünün polis tarafından yaralandığı öğrenildi.
Filistin’de binlerce masumu katleden İsrail’i yürekten destekleyen ABD’de, Filistin destekçilerine uygulanan ve İsrail eylemlerini aratmayan saldırganlık şaşırtmadı!.. Aynı zamanda siyonistlerin ve kuklalarının karşıt görüşe olan tahammülsüzlüğünü ve barbar kişiliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
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