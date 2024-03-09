Sadece yürüyüş yapan Filistin destekçilerine alçak saldırı! Ha katil ABD ha siyonist İsrail

Terör oluşumu İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı dünya kamuoyu tepkisini dile getirmeye devam ediyor. ABD’de de binlerce kişi sokağa inerek Filistin’e destek yürüyüşü yaptı.

İsrail’e soykırıma devam etmesi için milyarlarca dolar nakdi ve askeri yardım yapan ABD’de polis ekipleri, göstericilere orantısız güç kullanarak müdahale etti.