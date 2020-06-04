Sadece Suriye’de 29 bin çocuk katledildi

BM’nin hazırladığı rapora göre; Esed ve terör örgütlerinin neden olduğu çatışmalarda şimdiye dek 2.5 milyon çocuk aileleriyle Suriye’yi terkederken, en az 29 bin 296 çocuk da öldürüldü.

Suriye’de devam eden iç savaşta milyonlarca çocuğun yerinden edildiği, büyük kısmı Beşşar Esed rejimi ve destekçilerince olmak üzere 29 binden fazla çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler’in (BM), her yıl 4 Haziran’da çocuk haklarına bağlılığını hatırlatmak amacıyla düzenlediği “Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü”, Suriye’de iç savaşın bedelini çocukların ödediğini bir kez daha hatırlattı. Mart 2011’den bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye’de milyonlarca çocuk, silah, bomba ve uçak sesleriyle yeni güne uyanıyor ve yoksulluk içinde büyüyor.

BM’nin verilerine göre, iç savaş nedeniyle 2,5 milyonu çocuk toplam 6,7 milyon Suriyeli ülkesini terk etti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) da çocuklar için özel bir rapor hazırladı. Rapora göre, Suriye’de Mart 2011’den bu yana çoğu Esed ve destekçileri tarafından olmak üzere en az 29 bin 296 çocuk öldürüldü, birçoğu da yaralandı ya da sakat kaldı. Esed’in kimyasal saldırılarında ise 205 çocuk hayatını kaybetti. Ayrıca Esed rejimi alıkoyduğu çocuklardan 173’üne işkence yaparak öldürdü. İç savaşın başlamasından bu yana alıkonulan 10 binlerce çocuktan en az 4 bin 816’sı halen Esed ya da YPG zindanında bulunuyor.

415 milyon minik savaşta!

Birleşmiş Milletler’in (BM) 4 Haziran “Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü” dolayısıyla yayınladığı rapora göre, 149 milyonu yoğun çatışma olmak üzere 415 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor. Afrika’da, her 4 çocuktan beri, Ortadoğu’da ise her 3 çocuktan biri çatışma altında hayatını sürdürüyor. Savaş altında olan çocuklar en Nijerya’da. Ülkede sadece 2018’de 29 milyon bebek çatışma bölgelerinde dünyaya geldi.