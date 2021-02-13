Sadece silah sıkmıyorlar! Terör örgütü PKK, Türkiye bu faaliyeti de hızla yürütüyor

Terör örgütü PKK, sadece insanları silah ile öldürmekle kalmıyor, başta gençler olmak üzere sivillere yönelik uyuşturucu faaliyetlerine de girişiyor. İnsanları zehirleyerek de öldüren teröristler, sadece Türkiye'de uyuşturu satmıyor, zehirlerin ulaşımı için transit ülke olarak da kullanıyor.

Milat Gazetesi yazarı Serdar Arseven, PKK'nın uyuşturucu faaliyetleri ve devletin bununla mücadelesine ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı.

Arseven'in bugünkü yazısı şu şekilde:

Terör örgütü uyuşturucu ticaretini bizzat organize ediyor...

PKK/KCK/PYD terör örgütüne; uyuşturucu ile mücadele eden Emniyet birimleri tarafından yapılan operasyonlar neticesinde gerçekleştirilen tespitler, PKK/KCK/PYD’nin sadece uyuşturucu madde ticaretini yapan şahıslardan gelir elde etmekle kalmadığı, uyuşturucu madde ticaretinin tüm aşamalarında rol oynadığını ortaya koyuyor.

Çalışmalar, Terör Örgütü’nün,

* Uyuşturucu ticaretini bizzat koordine ettiğini,

* Ülkemiz sınırları üzerinden uyuşturucu madde nakliyesi yapan ve illegal giriş yapmaya çalışan, tüm şahıs ve organizasyonlardan vergi adı altında haraç aldığını,

* Avrupa’da uyuşturucu dağıtımında etkin olduğunu,

* PKK’ya haber vermeden uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs veya organize gruplara ait uyuşturucu maddelere örgüt tarafından el konulduğunu,

* Uyuşturucu imalatı yapan organizasyonlara yer temini ve koruma sağladığını,

* Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki yasa dışı kenevir ekiminde aktif rol oynadığını, * PKK’nın uyuşturucu ticareti ile ilgili operasyonlarını örgüt içerisinde özel hücrelerin yürüttüğünü ve diğer teröristlerin bu konuda bilgilendirilmediğini ortaya koyuyor.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile profesyonel düzeyde uğraşan ve iç içe olan PKK/KCK/PYD terör örgütü;

* Uyuşturucu ekimi,

* Uyuşturucunun imalatı ve nakliyesi,

* Uyuşturucunun dağıtımı ve sokak satışları,

* Uyuşturucu üreticisi ve kaçakçılarından komisyon alma safhalarında aktif olarak rol almaktadır. Bu safhalar bizzat kendi örgüt elemanları tarafından organize ediliyor ve yönetiliyor.

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PKK, NARKOTERÖR’ÜN HER YERİNDE!..

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı verilerine göre terör örgütü PKK ve diğer uzantıları KCK ve PYD, uyuşturucu ticaretinden bir hayli nemalanıyor. Örgüt, bu ticaretten haraç/pay almanın yanı sıra, bizzat kendisi uyuşturucu ticaretini aktif olarak yönetiyor.

İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ‘narkoterör raporu’nda, terör örgütü PKK’nın hintkeneviri üretimi ve ticaretinden yılda 500 milyon TL, uyuşturucu kaçakçılığından 1.5 milyar dolar gelir sağladığı bildirildi.

ELDEKİ deliller, PKK/KCK/PYD’nin uyuşturucu madde ticaretinin tüm aşamalarında rol aldığını ortaya koymaktadır. Örgüt, yasa dışı kenevir ekimini, bu alanın en kazançlı yöntemi olarak görmektedir. Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu kırsalında kenevirden elde ettiği esrar ticaretinden büyük gelir elde eden örgüt, bu süreci bizzat organize etmenin yanı sıra köylülere ve bölge insanına kenevir ektirmekte veya kenevir ekimine teşvik etmekte, üretilen esrardan komisyon almaktadır. Güvenlik güçlerinin operasyonları, DHKP/C, TİKKO ve FETÖ terör örgütlerinin de kara uyuşturucu ticaretinde yer aldıklarını ortaya koymaktadır.

OPERASYONLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı yetkilileri, “uyuşturucu!” işinden büyük kaynaklar elde eden Terör Örgütü’ne yönelik belli başlı operasyonları şu şekilde sıraladılar:

* 2014 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, PKK/KCK/ PYD terör örgütü tarafından kenevir ekim ve üretimi yapılan bölgede gerçekleştirilen operasyonda 4.700 kg toz esrar ile 1 adet uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Operasyon esnasında, uyuşturucuyu korumaya çalışan teröristler ile yaşanan çatışmada bir güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Yaşanan çatışmanın ardından teröristler, arazi ve hava koşullarının olumsuzluğundan istifade ederek kaçmışlardır.

* 22 Haziran-3 Temmuz 2016 tarihleri arasında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde

PKK/KCK/PYD terör örgütünün Lice-Hazro-Kocaköy kırsalında yürüttüğü

uyuşturucu faaliyetlerini sonlandırmak üzere güvenlik güçlerimiz tarafından icra

edilen Bayrak-14 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam ÖZATAK Operasyonu

neticesinde 6’sı ölü olmak üzere 14 terörist ele geçirilmiştir. Bu operasyonda

3 askerimiz ise şehit olmuştur. Operasyon kapsamında;

* 67,9 milyon kök kenevir bitkisi,

* 17, 4 ton esrar maddesi,

* 19 adet uzun namlulu silah,

* 6 adet tabanca,

* Bombalı eylemlerde kullanılmak amacıyla çalınan veya gasp edilen 3‘ü kamuya ait

olmak üzere 22 araç,

* 43 adet el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir.

* 2016 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, PKK/KCK/ PYD terör örgütü tarafından

ekim ve üretimi yapılan bölgede yapılan aramada; Operasyon kapsamında;

* 2.2 ton esrar maddesi,

* 10.000 kök kenevir bitkisi,

* 8 adet ruhsatsız tabanca,

* 50 adet fişek ve

* Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, 5 örgüt üyesi tutuklanmıştır.

2019 yılı içerisinde özellikle kırsal alanda olmak üzere Diyarbakır ilinde

PKK/KCK/PYD terör örgütü tarafından ekim ve üretim yapılan bölgelerde terör

örgütünün bu kapsamda finansman elde etmesinin önüne geçmek için güvenlik

güçlerince yapılan operasyonlarda;

* Yaklaşık 32 ton esrar,

* 33.330.731 kök hint keneviri,

* 39 adet sığınak,

* 10 el bombası,

* 12 adet piyade tüfeği,

* 6 adet tabanca,

* 2691 adet fişek,

* 20 el yapımı patlayıcı madde yakalanmıştır.

Operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ve terör örgütü üyeleri arasında çıkan silahlı

çatışmalar neticesinde 8 örgüt üyesi ölü olarak ele geçirilmiştir. Terör Örgütünün Uyuşturucu İmalat ve Kara Ticaretindeki Rolü Terör örgütü PKK/KCK/PYD bir

dönem Lübnan’ın Bekaa Vadisinde bulunan kamp bölgelerinde (Baelbek ve Hermen

kenevir ve haşhaş ekimi yaparak kurduğu laboratuvarlarda uyuşturucu imal

etmekteydi. Şimdilerde ise Kuzey Irak kamplarında ve ülkemiz sınırına yakın sınır

köylerinde uyuşturucu imal ederek nihai pazara sunduğu bilinmektedir. Bilhassa Afgan

afyonunu işleyerek elde ettiği eroinin Avrupa pazarında arzına büyük önem

vermektedir.Güvenlik güçleri, tarafından örgütün 1980 yılından günümüze çok sayıda

uyuşturucu imalathanesi ele geçirilmiş, çok sayıda imal malzemesi ve uyuşturucuya el

konulmuştur.

Yapılan çalışmalar, Terör Örgütü PKK/KCK/PYD’nin uyuşturucu üretici ve

kaçakçılarından büyük miktarlarda komisyon ve haraç aldığını göstermektedir.

PKK'nIn dünladaki narkoterör faaliyetleri

PKK Terör Örgütünün Dünya’daki Narkoterör Faaliyetleri... Emniyet

raporlarında, PKK Terör Örgütü’nün “küresel çaptaki” faaliyetleri hakkında da dikkat çekici bilgiler yer alıyor:

PKK/KCK/PYD terör örgütü uyuşturucu faaliyetlerine tacir ve üreticilerden

komisyon alarak başlamış olsa da son zamanlarda uyuşturucunun Avrupa sokak

piyasasını kontrol etmeye kadar ilerlemiştir. PKK/KCK/PYD Avrupa’da uyuşturucu

dağıtımını bizzat organize etmekte ve yönetmektedir. Uyuşturucu fiyatlarındaki

yüksek kâr oranları örgütün sokak dağıtımına yönelmesinin en önemli nedenidir. Bu

durum birçok uluslararası raporda da yer almıştır. 1970’li yıllardan itibaren Kürt

diasporası Avrupa’da geniş bir alana yayılmıştır. Örgüt, Türkiye ve Avrupa’nın

genelinde üslenme fırsatı bulmuş olsa da terör eylemlerini Türkiye’nin doğu ve

güneydoğu bölgelerinde yürütmüştür. PKK/KCK/PYD‘nin geniş alanlara yayılımı

örgütün terör kampanyasının yanı sıra diğer kriminal faaliyetlerine de avantaj

sağlamaktadır. Örgüt üyeleri arasında hiyerarşik bir yapının bulunması, iletişim ağı ve

kurye sisteminin verimli bir şekilde işlemesi, uyuşturucu organizasyonlarının korku

ve tedirginlikten dolayı örgütle rekabetten çekinmesi, PKK/KCK/PYD’ye uyuşturucu

dağıtımında uygun bir atmosfer sağlamaktadır.

Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerinin dağıtımında uyguladığı yöntemleri,

PKK/KCK/ PYD terör örgütü Avrupa ülkelerinde rahatlıkla uygulamaktadır. Güney

Amerika’daki kartellerin kullandıkları paravan şirketleri ile maaşlı dağıtım

elemanlarının yerine, PKK/KCK/PYD terör örgütü siyasi amaçlı dernekleri ve deşifre

olmamış militanlarını kullanmaktadır.

* PKK/KCK/PYD terör örgütünün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın

birçok ülkesinde aktif olarak uyuşturucu ticareti yaptığını gösteren birçok örnek

mevcuttur. Uluslararası raporlarda gösterildiği üzere uyuşturucu ile adı yan yana

rahatlıkla anılabilecek olan bu örgüte yönelik; 1987-2008 yılları arasında Avusturya,

Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada,

Moldova, Norveç, Portekiz, Polonya, Slovenya, Venezuella, Yunanistan ve

dağılmadan önce Yugoslavya ülkelerinde gerçekleştirilen toplam 38 operasyonda

PKK/KCK/PYD ‘ye üye 109 şahıs ile birlikte,

* 871 kg eroin,

* 3,5 kg kokain,

* 10.000 adet amfetamin tablet ele geçirilmiştir.

02.09.2017 tarihinde Belçika haber ajansı Belga’nın yaptığı “PKK uyuşturucu

sevkiyatını Belçika’dan yapıyor” başlıklı makaleye göre, Avusturya ve Belçika’da

düzenlenen operasyonlarla PKK’nın Avrupada’daki uyuşturucu ağlarından birinin

çökertildiği belirtilmiştir. Ayrıca makalede merkezi Flaman Bölgesi’ndeki Hasselt

kenti olan şebekenin, uyuşturucuları Avrupa’ya Belçika’nın Anvers ve Hollanda’nın

Rotterdam limanlarından soktuğu ve limanlardan alınan uyuşturucuları Hasselt’teki

bir evde 5’er kiloluk paketlere bölerek arabaların gizli bölmelerine yerleştiren şebeke

üyelerinin, bunları Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve İşviçre dahil Avrupa’nın

yarısında piyasaya soktuğu söylenmiştir. Soruşturma kapsamında yapılan ve tarihi

açıklanmayan bir baskında Hasselt’teki evde;

* 30 kg kokain,

* 12 kg eroin,

* Çok sayıda sentetik uyuşturucu hap, silah,

* 800 bin Avro para ele geçirilmiştir.

* Ayrıca Avusturya’da 4 kişi toplam 21,5 yıl hapse mahkum edilirken, kaçan beşinci

kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Belçika’da ise aralarında ismi

açıklanmayan şebekenin lideri dahil 10 kişi gözaltına alınmıştır.

Örgütün Suriye pazarı

Flamanca yayın yapan Het Belang van Limburg gazetesinin haberinde ise şebekenin

sadece eroinden yılda milyonlarca Avro elde ettiği ve bunu terör örgütü PKK’ya

aktardığının öngörüldüğü belirtilmiştir. Terör Örgütü’nün Suriye Pazarı Suriye Görev

Gücü kapsamında görevlendirilen personel, terörden arındırılan bölgeleri

uyuşturucudan temizlemeye devam etmektedir.

17 Temmuz’da Suriye/Azez görev gücünde görevli personel tarafından, danışmanlık

görevi kapsamında yürütülen planlı operasyon ile Menbiç istikametinden Azez

bölgesine uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen araca operasyon düzenlenmiş ve

araçta yapılan aramada gizlenmiş vaziyette 41 kilo 540 gram captagon hap ele

geçirilmiştir.

Ayrıca Suriye/Afrin görev gücünde görevli Türk Emniyet Personeli tarafından da

Raco Bölgesinde bir deterjan fabrikasında terör örgütü mensuplarınca uyuşturucu

captagon ham maddesi imalatının yapıldığı bilgisi alınması üzerine, 18.07.2018 günü

operasyon gerçekleştirilmiş ve 1 ton captagon ham maddesi (amfetamin) ve captagon

imalatında kullanılan çeşitli kimyasallara ve makinalara el konulmuştur.

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PKK/KCK/PYD 1980-2020 ARASI UYUŞTURUCU TABLOSU

Olay/operasypon sayısı 461

Şüpheli sayısı 1,493

Errar/kg 95,730

Erogin/kg 5,450

Afyon/kg 71,2

Bazmorfin/kg 4,315

Kokain/kg 9,4

Ecstasy /adet 137,477

Asetik Anhidrit/lt 28,348

KenevirBitkisi/kök 121,524,618

KEŞKE

- “Ben sadece anlamaya çalışıyordum.”

Sesi çok zayıf geliyordu. Telefon kapandı ve ondan sonraki aramalarımın hepsi cevapsız kaldı.

İki gün sonra öğrendim ki kullandığı uyuşturucu beyin damarlarının tıkanmasına yol açmış ve bu da felce sebep olmuştu.

O sadece anlamaya çalışıyordu.

Defalarca kendime “Neden o?” diye sordum. Benim yüzümden olmuştu. Benim dört yıl önce yaptığım kötü bir seçim, iki ailenin dağılmasına sebep olmuştu. Hayatımızda yaptığımız kötü bir seçimin yıllar süren sonuçları olur. Zarar gören sadece kendimiz olduğumuzda düzeltme şansımız daha kolaydır. Ancak hiçbir zaman tek zarar gören biz olmayız. Hayatta yaptığımız tek bir kötü seçim beraberinde yüzlerce yanlışı ve binlerce ‘keşke’yi getirir. Keşke bana ilk uyuşturucu madde teklif edildiğinde kalkıp gidebilseydim. Keşke kendimi bağımlı olmadığıma ikna etmeye çalışmasaydım. Keşke ailem benim kızım yapmaz demeseydi. Keşke ihtiyacım olan yardımı daha önce kabullenebilseydim. Gözlerimi salonun en uzak köşesinden alıp tekrar önümdeki yüzlere baktım.

Bütün yaşananlardan sadece iki yıl sonra, burada karşınızda durmuş size kendi öykümü anlatıyorum. Size uyuşturucu madde kullanmanın hiçbir bahanesi olamayacağını anlatıyorum. Hayatınızda hiçbir şeyin yolunda gitmediğini düşünebilirsiniz.

Yardım alın.

Hayatınızı yoluna koymak için yardım alın.

Size doğru sandığınız şeylerin aslında doğru olmayabileceğini ve bu bağımlılığın kişi ayırt etmediğini anlatıyorum.

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen her birinize dağıtılan broşürlerdeki adreslerle iletişime geçin. Yanlış yaptığınızda geri dönmek için asla geç değildir.

Hayatınızda keşkeleriniz olmasın.

''Sizin hayatınızda keşkelere yer olmasın.”

Önümdeki salonda beni dinleyen yüzlerce üniversite öğrencisinin yüzlerindeki hüzünlü ifadelere baktım.

Sonra en ön sırada oturan ve buruk bir gülümsemeyle bana bakan aileme bir kez daha teşekkür ettim. İki yıl önce hayatımın değişmesinin ilk adımı olan röportaj, yarışmada birinci olmuştu.

Arkadaşım, ben ve ailelerimiz iyileşmek için uzun bir zamana ihtiyaç duymuştuk. Şimdiyse o röportaj sayesinde yurdun dört bir yanını dolaşıp üniversite öğrencilerine yardım etmeye çalışıyorum. Keşke dememeleri için… Hiçbir şey'e geç kalmamaları için…

(C.,A.)

*T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Madde Bağımlılığı Üzerine Öyküler: Yırtık Akvaryum,