Sadece kimyasal hadım yetersiz

RESUL EKREM ŞAHAN

Çocuklara cinsel istismar olayların artmasına ilişkin Uzman Klinik Psikolog Zeynep Tuba Akay, Akit’e değerlendirmede bulundu. Akay, “Çocuklar, erişkinler tarafından kolayca yönlendirilebilmeleri ve savunmasız olmaları nedeniyle seçiliyor. Saldırganlığın temelinde bireyin başka bireyleri taklit etmesi ve model alarak öğrenmesi yatmaktadır tezi vardır ve bu saldırganlığın model alınmasıyla açıklanır” diye konuştu.

Akay, “Cezalandırılma korkusunun saldırgan davranışı bastırabileceği düşünülebilir. Ancak bazı durumlarda ters etki yaratması ve saldırganlığı artırması mümkündür. Bu yüzden ceza olarak kimyasal hadımın tek başına saldırganlığı azaltacağını düşünmek yanlıştır” ifadelerini kullandı.

“Yazılı ve görsel medya araçları kişinin saldırganlık eylemini gerçekleştirmesinde önemli bir eylemdir” diyen Akay, “Yapılan araştırmalar şiddete tanık olan kişilerin saldırgan davranışlarda artış olduğunu göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.