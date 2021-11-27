Sadece kafa değil beyin de ‘mor’armış! Bu haberi okurken ‘Ya sabır’ diyeceksiniz! ‘Bebekten izin almadan altını…’

Avustralya'da, hiçbir kutsal tanımayan ve erkek düşmanlığına dayanan feminizm illetinin tutsağı bir kadın canlı yayın programına katılarak 'pes' dedirten açıklamada bulundu. Kadın 'ebeveynlerin bebeklerinin altını değiştirirken onlardan izin alınması gerektiğini' söyleyerek gündem oldu. Mor saçlı kadının söylediklerine anlam veremeyen izleyiciler kanalı telefon yağmuruna tuttu.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Çocuk uzmanının kanalda yaptığı açıklamalar sosyal medyada alay konusu oldu. Bebeklerin konuşamadığı atılan mesajlarla kadına hatırlatılmak istenildi. 'Bir bebeğin karnı toksa ve ağlıyorsa büyük ihtimal altının alınması gerekiyor' yorumları yapıldı.