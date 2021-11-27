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Gündem Sadece kafa değil beyin de ‘mor’armış! Bu haberi okurken ‘Ya sabır’ diyeceksiniz! ‘Bebekten izin almadan altını…’
Gündem

Sadece kafa değil beyin de ‘mor’armış! Bu haberi okurken ‘Ya sabır’ diyeceksiniz! ‘Bebekten izin almadan altını…’

Avustralya’da sözde cinsellik ve çocuk uzmanı olan bir kadın katıldığı bir programda insana pes dedirten ifadeler kullandı. ‘Bebeklerin altını değiştirmeden önce ondan izin alınmalı’ diyen kadına tepkiler gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 12:36:00 -

Avustralya'da, hiçbir kutsal tanımayan ve erkek düşmanlığına dayanan feminizm illetinin tutsağı bir kadın canlı yayın programına katılarak 'pes' dedirten açıklamada bulundu. Kadın 'ebeveynlerin bebeklerinin altını değiştirirken onlardan izin alınması gerektiğini' söyleyerek gündem oldu. Mor saçlı kadının söylediklerine anlam veremeyen izleyiciler kanalı telefon yağmuruna tuttu.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Çocuk uzmanının kanalda yaptığı açıklamalar sosyal medyada alay konusu oldu. Bebeklerin konuşamadığı atılan mesajlarla kadına hatırlatılmak istenildi. 'Bir bebeğin karnı toksa ve ağlıyorsa büyük ihtimal altının alınması gerekiyor' yorumları yapıldı.

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Yorumlar

ali

Belkide kadın özgürlük özgürlük özgürlük diye ortaligi yikanlarla dalga gecmek için böyle demistir!
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Osmanlı tokadı

Bunun samanına biraz ceviz karıştırın beyni katolaşsın
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