Sadece fiyatı değil, teknolojisiyle de şaşırtıyor! Grande Panda Hibrit Türkiye’de

FIAT’ın dünyaya tanıtımını, geçtiğimiz yıl kutladığı 125’inci kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirdiği yeni küresel ürün gamının ilk temsilcisi Grande Panda, markanın İtalyan tasarım anlayışını, kompakt yapısını ve sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtmaya devam ediyor. FIAT’ın uzun yıllar liderliğini üstlendiği B segmentini hedefleyen Grande Panda, elektrikli versiyonunun ardından; sıfır benzin tüketimiyle sorunsuz ve sessiz bir kalkış sunan, %100 elektrik modunda çalışabilen hibrit versiyonuyla Icon ve La Prima donanım seviyelerinde, 1.599.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Hibrit güç aktarımı

Grande Panda Hybrid, turbo 1.2 litre, 3 silindirli motor, 100 HP, 48 volt Li-ion batarya ve 21 kW e-motor, invertör ve şanzıman merkezi ünitesini içeren 6 vitesli elektrikli çift kavramalı şanzımanla (eDCT) donatılıyor. Tüm bu bileşenler sinerji içinde çalışarak Grande Panda'nın performansını bir üst seviyeye taşıyor. İlave elektrik gücü, düşük devirlerde ve hızlanma sırasında esnekliği artırarak yumuşak ve sessiz bir kalkışın yanı sıra hassas geçişler sağlıyor. Ayrıca, bu teknoloji frenleme sırasında enerjinin geri kazanılmasını sağlıyor.

Hibrit güç aktarma sistemi, sıfır benzin tüketimiyle sorunsuz, sessiz bir kalkış sağlamak için %100 elektrik modunda çalıştırma yeteneği olan e-launch işlevi de dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sunuyor. Aynı şekilde, elektrikli motor aracın verimliliğini ve dinamiklerini artırıyor ve belirli durumlarda içten yanmalı motorun devre dışı kalmasını sağlıyor. Bu, şehir içi veya şehir dışında akıcı bir sürüş esnasında devreye giriyor ve 30 km/s altındaki hızlarda 1 km'ye kadar elektrikli menzil sağlıyor. Bu sistem, sürücünün gaz pedalını bıraktığı sabit koşullarda, düz yolda veya yokuş aşağı eğimli otoyolda da devreye girerek verimli güç tüketimi ve batarya yönetimi sağlıyor. Grande Panda’nın hibrit teknolojisi; düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creeping) imkân sunuyor. Böylelikle Grande Panda, salt elektrik gücü ile sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmaya gerek duymadan ilerleyebiliyor. (e-queueing). Bu teknoloji, daha az tüketim, çevreye daha fazla saygı, daha az gürültü kirliliği, daha fazla konfor ve daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Tüm bu avantajlar çift kavramalı şanzıman ve güç aktarım organlarının hassasiyeti sayesinde elde ediliyor. Hem elektrikli hem de hibrit versiyonlar “kolay sürüş” felsefesini somutlaştırarak benzeri daha önce görülmemiş bir basitlik sunuyor: Sadece iki pedal, özellikle şehir içi ortamlar için ideal olan zahmetsiz ve rahat bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Zengin donanım seçenekleri ile teknoloji ve konfor bir arada

Grande Panda’nın hibrit versiyonunda Grande Panda’nın Icon donanım seviyesinde; ADAS, manuel klima, 10 inç gösterge paneli, otomatik eDCT, elektrikli park freni, 10,25 inç ekranlı bilgi-eğlence sistemi, elektrikli ön-arka camlar, elektrikli, ısıtmalı yan aynalar, ön konsol eşya gözü, akıllı uzun far sistemine sahip Pixel LED teknolojili farlar ve arka lambalar gibi özellikler sunuluyor.

En üst donanım seviyesi olarak konumlandırılan La Prima ise hibrit serisini tamamlıyor. Grande Panda’nın La Prima donanım seviyesinde, Icon donanımlı versiyona ek; ön park sensörleri, geri görüş kamerası, eşya gözlü kol dayama, yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu, yağmur sensörü, otomatik kararan iç dikiz aynası ve akıllı telefonlar için kablosuz şarj gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca La Prima donanım seviyesinde, özel 17 inç alaşım jantlar, tavan rayları ve karartılmış arka camlar standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte kabin içerisinde; yüksek kaliteli kumaşlar kullanılıyor. Grande Panda’nın kabin içerisinde kullanılan yenilikçi ‘BAMBOX Bamboo Fiber Tex® kumaşı ile FIAT’ın otomotiv endüstrisine faydalı malzemeleri dahil etme konusundaki kararlılığı da vurgulanıyor.

Grande Panda’nın kabin içerisinde, yolcular için konforlu bir yaşam alanı bulunuyor. Kabinde, oturma alanı ve bagajın esnek kullanımına olanak tanıyan 60/40 konfigürasyonlu koltukları yanı sıra daha fazla konfor için bir kolçak ve iç mekâna daha rafine bir görünüm kazandıran kaplamalı bir gösterge paneli de bulunuyor.

FIAT’ın özgün tasarım dilini yansıtan ve Torino'daki FIAT Centro Stile'de (FIAT Tasarım Merkezi) tasarlanan model, kompakt boyutları, zarif hatları ve özenle tasarlanmış iç mekânıyla aileler ve kentsel mobilite için ideal bir seçenek oluşturuyor. Grande Panda, Stellantis’in Smart Car Platformu üzerinde geliştirilen ilk FIAT modeli olma özelliğini de taşıyor.

İkonik İtalyan tasarımından ilham alıyor

80'li yılların Panda'sı, ikonik özellikleri ve Torino’daki Centro Stile'nin imzasıyla havalı bir karaktere sahip olan “Grande Panda” ile yeniden hayat buluyor. 1,58 metre yüksekliği ve 1,76 metre genişliği (aynalar hariç) ve 3,99 metre uzunluğun sağladığı kompakt boyutuyla benzersiz olan yeni Grande Panda, 5 kişi için konforlu bir yolculuğu garanti ediyor. Tasarımdaki İtalyan dokunuşları, aracın sağlamlığını vurgulayan çamurluk kavislerinden gümüş renkli arka ve ön koruma plakalarına kadar yumuşak hatlarla bezeli yüzeylerinde kendini gösteriyor.

Aracın dış tasarımındaki 3D kabartmalı “PANDA” ve “FIAT” yazıları gibi sıra dışı detaylar, FIAT’ın köklerini teyit eden tasarım unsurları arasında yer alıyor. Buna ek olarak, C sütunundaki modern FIAT logosundan ve klasik FIAT 4 şeritli logosuna geçen teknolojik baskı şaşırtıcı bir etki yaratıyor. Yine, 80'lerin ünlü video oyununu anımsatan PXL LED gündüz sürüş farları geçmiş trendlerden alınan ilhamı yansıtırken, farlar işlevselliği ve stili bir araya getiriyor. Grande Panda, FIAT’ın gri renkli otomobil üretmeme politikası “No Grey” doğrultusunda, İtalyan yaşam tarzının enerjisini yansıtan yedi farklı canlı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Beş kişi için ferah bir yaşam alanı

Grande Panda, genişliği ve alanın akıllı kullanımı sayesinde beş kişi için geniş bir yaşam alanı ve tam konfor sunuyor. Segment ortalamasının üstünde omuz genişliğine sahip olması, zaten benzersiz olan ferahlığını daha da artırıyor. Grande Panda, 3 litresi sadece bir eşya gözünde olan aracın alışılmadık noktalarında da göze çarpan toplam 13 litrelik geniş bir saklama alanı sunuyor. Grande Panda, Türkiye’de satışa sunulan elektrikli versiyonunda 361 litre, hibrit versiyonda ise 412 litrelik maksimum kapasitesiyle ortalamanın üzerinde bir bagaj hacmi sunuyor. Bu da aracı aile işleri ve günlük alışveriş için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

FIAT, renkli ve keyifli otomobiller üretme stratejisine uygun olarak yeni Grande Panda'nın iç mekanını zenginleştiren eğlenceli ayrıntıları öne çıkarıyor. Özellikle, multimedya ekranı, gösterge paneli, havalandırma delikleri ve koltuk döşeme dikişleri sarı detaylarla bezenerek sürücülere ve yolculara keyifli bir ortam sunuyor. Ayrıca, ana iç tema, aracın renkli karakterine mükemmel uyum sağlayan Blu Tasmania isimli özel bir renk tonunu da içeriyor. Benzersiz tarzı ile Lingotto test pistini çağrıştıran 10'' gösterge paneli, 10,25'' dokunmatik multimedya ekranı ve Lingotto fabrikasının cephelerindeki pencereleri çağrıştıran küplerden oluşan ön ve arka farlar Yeni Grande Panda'nın kendine has tarzını oluşturuyor.

Gelişmiş aktif güvenlik sistemleri

Grande Panda, güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi için kapsamlı Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılıyor. La Prima'da standart ön-arka park sensörü ve geri görüş kamerası ile tüm versiyonlarda standart Hız Sabitleyici, Hız Sınırlayıcı, Sürücü Yorgunluk Uyarısı, Aktif Güvenlik Fren Sistemi ve Şerit Takip Asistanı gibi sürüş destek özellikleri yer alıyor. Ayrıca, tehlike uyarıları hız sınırı bilgileri ve sürücü dikkat uyarıları sağlarken, aktif güvenlik sistemleri açık kapılar veya bagaj için uyarı vererek sürüş öncesinde her şeyin güvenli biçimde kapatılmasını sağlıyor.