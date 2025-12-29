Türkiye’ye özel yerli SUV! Fiyatı açıklandı! SWM G01 Pro Ocak 2026’da showroom’larda

TÜRKİYE PAZARI İÇİN GELİŞTİRİLDİ: SWM G01 Pro’nun Türkiye pazarı için özel olarak üretilmiş ve konumlandırılmış bir model olduğunu vurgulayan ATMO Group Üst Yöneticisi (CEO) Anton Chernov, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “SWM G01 Pro’yu, Türkiye’deki kullanıcıların ve bayi ağımızın gerçek beklentilerini dikkate alarak geliştirdik. Modelin donanım yapısından sürüş karakterine kadar pek çok noktada Türkiye pazarının ihtiyaçlarını ve kullanım alışkanlıklarını merkeze aldık. Yerli üretim G01 Pro, bu yaklaşımın somut bir sonucu olarak showroomlarda yerini alıyor.” Yerli üretim SWM G01 Pro için Türkiye’de 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunulurken, model Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki bayilerde satışa sunulacak. Modelin konumlandırmasına da değinen Chernov, “SWM G01 Pro’yu, Türkiye’deki kullanıcıların gerçek beklentilerine yanıt veren, akılcı ve dengeli bir SUV olarak konumlandırıyoruz. 1.899.000 TL’lik özel lansman fiyatıyla G01 Pro, bugün yerli tüketicinin ulaşabileceği, güvenle tercih edebileceği ve Türkiye’de üretilmiş bir model olarak öne çıkıyor. Segmentindeki alternatifler arasında mantıklı ve dengeli bir seçenek sunduğumuza inanıyoruz” dedi. SWM G01 Pro’nun Türkiye pazarı için belirlenen üretim yaklaşımının, modelin global yapısı korunarak yerel pazar dinamikleri doğrultusunda şekillendirildiğini belirten Anton Chernov, şu değerlendirmede bulundu: “SWM G01 Pro, global olarak geliştirilen bir model. Türkiye’deki üretim sürecinde ise donanım seviyesi ve fiyat dengesi başta olmak üzere pek çok başlığı, üreticiyle yakın iş birliği içinde ele aldık. Amacımız, Türkiye pazarı için erişilebilirliği korurken, modelin sunduğu teknik ve donanımsal bütünlüğü en doğru noktada konumlandırmaktı” açıklamasında bulundu. Chernov, yerli üretimin sağladığı katkıya da şu sözlerle dikkat çekti: “Yerli üretimle birlikte, üretim ve kalite kontrol süreçlerini sahada birebir yönetme imkânına sahibiz. Bu yaklaşım, ürün standartlarının istikrarlı şekilde uygulanmasını ve kullanıcıya ulaşan her aracın aynı kalite anlayışıyla sunulmasını sağlıyor.”