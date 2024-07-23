Sadece detayları aklınızda tutun: 10 dakika kuralı herkesi şaşırttı! Kahveden hiçbir zarar görmez! O detay

Hayatımızda önemli bir yere sahip olan kahve, vermiş olduğu enerji ile yorgunluğumuzu almak ve bizi zinde tutmak için son derece etkili oluyor. Ancak fazla tüketildiğinde sağlığı tehdit edebilecek olan kahveler arasında en sağlıklısının Türk kahvesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Doğru kahve tüketimine ilişkin tüyolar veren kahve eğitmeni ve yazarı Cenk Girginol kahvenin nasıl tüketilmesi gerektiğine değindi. Peki kahve nasıl tüketilmeli? İşte kahve tüketmenin püf noktaları…

SAĞLIK İÇİN GÜNDE 3 FİNCANI AŞMAYIN

Türk kahvesi, diğer kahvelere göre sağlığı tehdit etme noktasında daha az riskli olsa da fazla tüketildiğinde istenmeyen problemlere yol açabiliyor. Bu konuyla ilgili konuşan Girginol, günde 3 fincanı aşmamanın önemli olduğunu söyledi. Uzman isim konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

“Günde 3 fincanı geçmemek lazım. Türk kahvesi bizim geleneklerimizde olan bir şey. Dünyanın en eski demleme yöntemidir. Kız isteme törenlerinden, cenazelerimize, dertleşmemize, fallarımıza kadar başlı başına bir Türk Kahvesi kültürü ve geleneğimiz var diyebiliriz. UNESCO’da da somut olmayan kültürel miras listesinde şu anda Türk kahvesi ve kültürü de mevcut.”

ÇEKİRDEK KAHVE TÜKETİMİ DAHA LEZZETLİ

Evde sıkça yapılan Türk kahvesi ve filtre kahveye ilişkin konuşan Girginol, iyi bir kahve yapmanın püf noktalarına değindi. Konuyla ilgili, “Bunları kaynatmamak gerekiyor. Kaynayan suyla bir araya getirmemek gerekir ki, acılaşmasın. Taze kahve kullanmak, çekirdekten yapmadan 10 dakika önce öğütmek kahveyi daha aromatik ve daha keyifli hale getiren ana etkenlerdendir” diyen uzman isim, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Bunları yaptıktan sonra bile birçok kahveden daha keyifli sonuçlar çıkartabilirsiniz. Közde kahvenin cezveyi ve fincanı homojen bir şekilde sarmasından dolayı daha iyi kahve çıktığını teorik olarak söyleyebiliriz. Ama ocakta kısık ateşte 2,5-3 dakika, oda sıcaklığında bir su ile kahvenin yapımı çok daha keyifli sonuçlar verecektir.”

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FİNCAN SEÇİMİ KAHVENİN LEZZETİNİ ETKİLİYOR

Kahvenin lezzetli olabilmesi için iyi demlenmesi kadar sıcakken içilmesi de önemli. Bu konuya değinen Cenk Girginol, “Türk Kahvesi fincanları daha ince, daha zarif fincanlar olarak günümüze kadar gelmiştir. Ama biraz daha etli denilen kalın fincanlar, sıcak tutması bakımından kahvenin tadına da etki ediyor. Isıtılmış fincanları kullanmak ve kahvenin soğuma sürecini daha yavaşlatmak için önemli etken” diyerek, fincan seçiminin kahve tüketimindeki önemini anlattı. Uzman ismin açıklamalarını noktalamadan önce söyledikleri ise şunlar oldu:

“Türk Kahvesine eklenebilecek doğal maddeler olması gerekiyor. Damla sakızı, kakule olabilir. Ege Bölgesi’nde damla sakızı ciddi oranda kullanılıyor. Bu tarz doğal olan bütün aromalar, kahvenin tadını keyifli noktalara götürebilir ama bu biraz keyif ve zevk işi. Bu aromalardan keyif alıyorsanız, doğal olması kaydıyla keyfinize ve zevkinize göre her türlü aromayı kahveye katabilirsiniz.”