Yalnızca cuma veya cumartesi veya pazar gününe has olarak, kaza veya nafile oruç tutulur mu? Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk gününde Cumartesi günü tek oruç tutulabilir mi?

Sadece Cumartesi günü oruç tutulur mu?

Senenin beş gününde oruç tutmak (tahrimen) mekruhtur. Yâni, harama yakın şekilde mekruh sayılmıştır. Bu günler Ramazan Bayramı’nın ilk günü ile Kurban Bayramı’nın dört günüdür.

Bu günlerde tutulan oruç yine oruç olmasına rağmen, yenirse kazası lâzım gelmez. Zira kendisi mekruh olan şeyin borç olması makul olmaz.

- Tek başına cuma günü, yahut tek başına cumartesi günü de oruç tutmak (tenzihen) mekruhtur. Zira cuma bayramdır. Müminlerin bayramına iştirak etmenin gereği oruçlu olmamaktır. Cumartesi ise Yahudilerin özel günleridir. Onlara benzememek için yalnız o güne mahsus şekilde oruç tutmak münasip değildir.

Hadis-i şerifte belirtilen,

"Sizden biri âdeti olan bir orucu tutuyorsa bir sakıncası olmaz."(Neylü'l-Evtar, IV/249)

ifadesinden, kandil günleri oruç tutmayı âdet edinenler, cuma günü kandile denk gelirse, yalnız cuma günü oruç tutabilir manası çıkar. Hz. Davud (as) orucu tutmayı âdet edinenlerin durumu da böyle değerlendirilebilir.

- Muharrem ayının yalnız onuncu günü, yâni aşura günü oruçlu bulunmak da aynı şekilde (tenzihen) mekruhtur. Yalnız o güne hasredilen oruç, mahzurdan hâli olmaz. Ancak bir gün önceden başlanırsa, yahut da devam edilen oruç tutulursa mahzur olmaz.

- "Nevruz" ve "Mehrican" denen ilkbahar günlerine mahsus olarak kasdi şekilde oruçlu olmak da aynı şekilde mekruhtur. Kasdî olmaksızın, mutad olan orucun bugünlere rastlamasında ise mahzur olmaz.

Şek günü, bu günün Ramazan'ın birinci günü mü, Şaban ayının son günü mü olduğu kestirilemeyen gündür. Böyle şek edilen günde niyette şüphe olduğundan mekruh olur. Niyette şüphe olmaz da Şaban’ın son günü olduğu bilinir, nafileye niyet edilerek tutulursa, bunda mahzur olmaz. Sonra o günün Ramazan olduğu bilinse o tek günlük nafile farz olan oruç yerine kâim olur.

Ancak “bugün Ramazansa farz olan oruca, değilse nafileye niyet ediyorum" şeklinde şek ile yapılan niyetle oruç tutulmaz. Buna dikkat etmek gerek.

Şayet tazim, hürmet ve saygı niyeti yoksa, sadece pazar günü oruçlu olmak mekruh değildir.

(Kaynak: sorularlaislamiyet)

Recep ayı orucunun fazileti nedir?

Ramazan ayının habercisi olan bu ayda oruç günlerini tamamlamak büyük ibadetler arasında yer alır. Allah'a yalvarış, yakarış, zikirle geçen bu ay ve dua ve tövbe kapıları açıktır. Recep, şaban ve ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak diğer aylara göre daha üstün bir fazilete sahiptir. Peki Recep ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

İbni Abbar (R.A) rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 'Recebin ilk gününün orucu üç senenin, üçüncü gününki ise, bir senenin keffaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlamadır."