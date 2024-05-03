Sadece ABD’de değil Türkiye de eylemde! AK Partili gençler 17 üniversitede Filistin için destek eylemi yaptı.

ABD'de, Columbia Üniversitesinde öğrencilerin çadır kurarak Filistin için başlattıkları protestolar dünya genelinde oluk oluk yayılmaya devam ediyor. Hükümetin İsrail katliamlarına ortak olduğu İngiltere'deki üniversiteler de Filistinlilere destek için eyleme başladı.

ABD'deki üniversite intifadasına öncülük eden öğrenci liderlerinden Sean Eren, ülkelerden, Gazze soykırımını durdurmak için İsrail ile tüm ilişkileri kesmelerini ve ekonomik bağları koparmalarını istedi. Eren, “Soykırım duruncaya kadar buradayız” dedi.

Dünya üniversitelerinde Filistin’e destek protestoları yapılırken Türkiye’de de AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı Filistin'e destek için 17 üniversitede eylem yaptı.

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