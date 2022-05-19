Tendon ve eklem ağrıları neden olur?

Omuzda eklem çevresindeki kas, tendon, bağ gibi yumuşak dokuların iltihaplanması, sinir sıkışmaları, boyundaki sorunların etkisi ağrılara neden olabilir. Bu ağrılar artrit, tendinit, bursit gibi hastalıklardan ve aşırı yüklenmeye bağlı problemlerden kaynaklanabilir.

Eklem ağrıları belirtileri nelerdir?

Eklemlerde şişlik,

Eklemleri kaplayan deri yüzeyinde kızarıklık ve sertlik,

Ağrılara bağlı olarak görülen çeşitli hareket ve yürüyüş bozuklukları

Ağrıyan eklemi hareket ettirmekte güçlük çekme.

Sadece 7 günde kemik, tendon ve eklem ağrılarınızdan kurtulacaksınız! Doğal kür tarifleri

Eklemler ve kemikler, zaman içinde yıpranmaya ve aşınmaya en yatkın olan uzuvlardır. Yürürken, spor yaparken veya merdiven çıkarken gibi günlük basit faaliyetler bile dizlerde büyük acıya neden olabilir ve dünyanın her yerindeki milyonlarca insan günde en az bir kez bu tür ayrıları yaşar. Bu sağlık problemlerinden kaynaklanan ağrıyı dindirecek ve bağ dokularınızı yeniden canlandıracak tarifleri mutlaka uygulayın.

Kemik ve Eklemleri ve Tendonları Güçlendiren 1. Doğal Kür Tarifi

Kemiklerde, tendonlarda ve eklemlerde yer alan ağrınızı hafifletmek için evde basitçe uygulayacağınız 2 doğal kür tarifimiz var. Bu tarifler için ihtiyacınız olan malzemeler basit ve bulunabilecek malzemeler.

150 gram sığır jelatini

Çeyrek fincan soğuk su

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Birinci doğal kür için ihtiyacınız olan tek şey 150 gram sığır jelatindir. Sığır jeletinini mağazalardan satın alabilirsiniz. Akşam yatmadan önce, iki çorba kaşığı jelatini çeyrek fincan soğuk suya karıştırın.

Karışımı bir gece dinlendirin. Buzdolabınızda saklamayın. Jelatin su ile birleştiğinde jöleye dönüşür. Ertesi sabah, jöleyi taze meyve suyu, süt, yoğurt veya çaya ekleyerek için.

Jelatin, boyun, sırt, eklemler ve bacaklardaki ağrıların tedavisine yardımcı olur. Bu uygulamayı yaptığınızda 7 gün içinde harika sonuçlar göreceksiniz.

Jelatin eklem ağrısı, sırt ağrısı, ayak ve boyun ağrısına yardımcı olur ve 7 günlük tedaviden sonra ağrılar önemli ölçüde yok olur. Tedavi bir ay sürmeli ve altı ay sonra bir kez daha tekrarlanmalıdır. Bu, eklemlerin doğal yağlanmasını geri kazandıracaktır.

Jelatini eklemleriniz için neden bu kadar iyi yapıyor?

Jelatin, yüksek kaliteli bir ev ilacı olarak kabul edilir ve vücut için çeşitli yararları vardır. Jelatinin faydalarından bazılarını listeledik:

Jelatin eklemleri ve kalp kasını güçlendirir,

Metabolizmayı hızlandırır,

Zihinsel yetenekleri geliştirir,

Cildi iyileştirir,

Esnekliği artırır, bağları ve tendonları güçlendirir,

Osteoporoz ve osteoartriti önlemeye yardımcı olur,

Saç ve cilt yapısını güçlendirir,

Displazi tedavisine yardımcı olur.

Bu doğal tedavi, 7 gün içinde ağrınızı ve kaslardaki sertliği giderecektir. Durumunuz bir ay içinde önemli ölçüde iyileşecek ve ağrılarınız tamamen geçecektir.

Kemik ve Tendonları Güçlendiren Doğal Kür Tarifi

Zamanla dizler ve vücuttaki eklemler esnekliklerini kaybeder ve bu da ağrıya neden olur. Bu 2. doğal kür tarifimiz ile eklemlerinizdeki iltihabı ve ağrıyı bir hafta gibi kısa sürede yok edeceksiniz.

Malzemeler:

200 gr. badem sütü,

30 gram kuru papaya ( 140 gr. tazesi kullanılabilir),

1 adet muz,

1 tatlı kaşığı bal,

Dilediğiniz kadar buz.

Hazırlanışı:

Aldığınız muz ve papayaların fazla olgunlaşmamış olmasına dikkat edin. Muzu ve papayı soyduktan sonra küçük dilimler halinde kesin. Daha sonra blendere koyarak homojen bir hale gelinceye kadar karıştırın. Daha sonra bal ve buz ekleyin.

Uygulanışı:

Haftada 3 kez kahvaltıdan önce bir su bardağı karışımdan için. Sadece bir hafta sonra kensinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.

Badem sütü, kalsiyum ve omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Papaya ise vücudunuzdaki toksinleri temizler ayrıca vücuttaki hasar görmüş dokuları onarmaya yarayan A, B6 ve C vitaminleri de içerir.

Güne bu harika karışımla başladığınızda tüm kemik ve diz sorunlarınızda rahatlama hissedeceksiniz. (sağlıkhaberleri)

Eklem ağrıları hangi hastalıkların belirtisi?

Eklem ağrısına neden olan durumlar ve hastalıklar şöyledir: