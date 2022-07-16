Sadece 3 malzeme ile sararmış dişlere elveda! Bembeyaz dişlere merhaba

Güzel bir gülümsemeye sahip olmak çok önemli. Kahve, sigara, bazı ilaçlar ve hastalıklar ise dişlerinizin parlaklığını öldürüyor. Neyse ki sararmış dişlerden kurtulmak gayet kolay. Bunun için dişlerinize zarar veren kimyasalları da kullanmanız gerekmiyor üstelik. Denenmiş ve hemen hemen herkeste işe yarayan yöntemle, sadece mutfağınızdaki üç malzemeyi kullanarak bembeyaz dişlere kavuşabilirsiniz.

Dişlerinizi dişçi koltuğuna oturmadan ya da kimyasal içeren ürünler kullanmadan beyazlatmak istiyorsanız, doğal yollarla bunu yapabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı ve zerdeçal ikilisi dişlerinizi beyazlatmak için kullanabileceğiniz en iyi yöntemlerden biridir. Peki, Hindistan cevizi yağı ve zerdeçalı diş beyazlatmak için nasıl kullanmalısınız?

Malzemeler:

Zerdeçal (Toz halde)

Hindistancevizi yağı

Nane yağı

Bir çay kaşığı zerdeçalı, bir çay kaşığı hindistancevizi yağını ve birkaç damla nane yağını karıştırın.

Karışımı tıpkı diş macunu gibi kullanarak dişlerinizi fırçalayın. Diş fırçanız biraz sararabilir ancak endişelenmeyin. Daha beyaz dişler için diş fırçanızı feda etmek gayet mantıklı. Günde birkaç kez dişlerinizi bu şekilde fırçalayın. Bir süre sonra dişlerinizdeki farklılığı hissedeceksiniz.

Peki nasıl etki ediyor?

Zencefil ailesinden gelen zerdeçal yıllardan beri Hindistan’da tedavi amaçlı kullanılıyor. İltihap söktürücü etkisi de olan zerdeçal, bademciklere ve diş eti şişmelerine iyi geliyor. Diş etlerindeki kan dolaşımını düzenleyen zerdeçal, ağız bakımı açısından çok önemli. Sarı renkli bir maddenin dişlerinizi beyazlatacağını ifade etmek başta saçma gelebilir. Zerdeçala rengini veren maddenin aşırı yoğun olması dişlerinizi beyazlatıyor ve sararmasını önlüyor. Hindistancevizi yağında bulunan laurik asit insan sağlığına çok faydalı. Hindistancevizi yağı, ağızda yer alan bakterileri öldürdüğünden dişlerde çürük ve plak oluşmasını engeller. Nane yağının da antibakteriyel etkisi vardır. Hazırlayacağınız karışıma ferahlatıcı ve hoş bir koku verir. Japonya’da yıllardan beri kullanılan nanede bol miktarda mentol bulunur. Antiseptik özelliği olan nane iltihabı önler.