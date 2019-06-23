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Sadece 24 saat! Trump’ın yalanı ifşa oldu!

İran’a hava saldırısı yapacağının sinyalini verip bunu 10 dakika kala durdurduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanı 24 saat sürdü.

23 Haziran 2019 Pazar 14:36
Sadece 24 saat! Trump’ın yalanı ifşa oldu!

İran'a hava saldırısını 10 dakika kala durdurduğunu söyleyerek dünyayı geren Trump'ın blöfü 24 saat sürdü. ABD Başkanı'nın son anda vazgeçtiğini söylediği dakikalarda havada hazır uçak olmadığı iddiası ortaya atıldı.

İran'a yönelik hava saldırısına onay verdiği ancak son anda bundan vazgeçtiği söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde hamlesinin blöf olduğu anlaşıldı. Trump, kararını saldırıya nihai onayı vermediği şeklinde değiştirerek blöf yaptığını açık etti.

“İşler değişebiliyor”

Trump, bir TV kanalına verdiği mülakatta, önceki gün İran ile ilgili olarak yapılan toplantıda hava saldırısı için nihai onayı vermediğini açıkladı. Saldırıya ilişkin tüm hazırlıkların yapıldığını anlatan Trump, bununla birlikte son onayı vermediğini ''Son ana kadar yeşil ışık yakılmamıştı çünkü işler değişebiliyor'' sözleriyle dile getirdi.

Trump ayrıca, o esnada İran'a ait bazı hedeflere yönelik saldırı için havada uçakların hazır olup olmadığı şeklindeki soruya ise ''Hayır fakat hemen bunu yapabilirlerdi, ayrıca işler geri dönemeyeceğiniz noktaya varabilirdi'' değerlendirmesini yaptı. Önceki gün Amerikalı üst düzey yetkililer Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiği ve o anda havada saldırı için uçakların hazır beklediğini belirtmişti.

Söz konusu gelişmeler ise İran'ın önceki gün, ABD'ye ait Hawk tipi İHA'yı yerden havaya fırlatılan bir füze ile vurmasıyla başlamıştı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:36
  1. İran
  2. hava saldırısı
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. Hawk tipi İHA
  5. ABD

YORUM YAZ

  • diyarbakırlıdiyarbakırlı34 dk önce
    Böyle yalanlarla, böyle blöflerle utanmaz mı Dünya üzerinde ekonomik dengeleri alt üst etmeye. böyle maskaralık mı olur, böyle devlet adamlı mı olur. Devletler üstü etik sistemi olmalıdır ki böyle maskaralıklara müsamaha gösterilmesin. Dünyanın ekonomik, ekolojik sistemleri, sosyal düzenleri böyle terbiyesiz liderlerden arındırılmalıdır. Toplumların yaşantı düzenleri keyfi, şamatacılık sistemlerden, yönetimlerden arındırılmalıdır mutlaka.

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