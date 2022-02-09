Sadece 109 üyesi olan Zafer Partisi'nin oy oranı 'yok artık' dedirtti

Ümit Özdağ’ın Genel Başkanlığını yaptığı Zafer Partisi, yaptırdığı anketten çıkan oy oranını açıkladı. Zafer Partisi, yeni kurulmasına rağmen yüzde 3.7 oranında oy oranına sahip olduğunu duyurdu.

İYİ Parti’dekii FETÖ’cüleri açıkladıktan sonra partiden ihraç edilen Ümit Özdağ tarafından kurulan Zafer Partisi, yaptırdığı anketin sonucunu açıkladı. Anketten yeni kurulan Zafer Partisi’ne yüzde 3.7 oranında oy çıktığı duyuruldu. Ümit Özdağ’ın dün il başkanlarına attığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Zafer Partisi il başkanları, bugün yapılan en son ve geniş kamuoyuna açıklanmayan anketin sonuç bilgileri geldi. Zafer Partisi yüzde 3.7. Bu hepimizin ortak başarısı. Bu daha başlangıç. Zafer, Türk Milletinin olacak. Allah yardımcımız olsun.”