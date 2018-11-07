Sadece 1 dakikada uyutmak varken..

Bebekte gaz problemleri, gecenin bir yarısı uyanıp sabaha kadar uyumama, sebepsiz ağlamalar başlayınca insan gayri ihtiyari sallayarak çözüm bulmaya çalışıyor elbette..



Haydi alıyor kucağına sallıyor.. Ayağına koyup sallıyor..



Beşiğe koyup sallıyor.. Salladıkça ağlıyorsa daha hızlı, daha hızlı sallıyor..

E bebeğim eee... eee.. e!

Çoğu zaman siz bitkin düşüyorsunuz ama o uyumuyor.

Gel babası biraz da sen salla..

Olmadı hadi birlikte sallayalım.. Odadan odaya, bütün evi saatlerdir turladık, nafile! Neredeyse sabah olacak, bu bebek ne zaman uyuyacak?..

6 çeşit uyku ve uyanıklık durumu



Yenidoğan bebeklerde altı çeşit uyku-uyanıklık durumu tanımlanmıştır. Bunlar; REM uykusu (aktif uyku), nonREM uykusu (sakin uyku), mahmurluk (drowsy), uyanıklık (alert), yaygaracı (fussy) ve aktif ağlamadır.

Beyin gelişimi REM uyku ile ilgilidir

Yenidoğan bebeklerin uykusunun yarıdan fazlası REM uykusudur.



Bebeklerin 1-4. ayları arasında nonREM uyku süreleri artmakta, uyku başlangıcı REM uykudan nonREM uykuya geçmekte ve en uzun uyku dönemleri gece olmaya başlamaktadır.

Bebekleri sallamanın zararları nelerdir?

Bebekler aslında kendilerini ağlayarak ifade ederler. Her ağladığında sallamaya başvurmak bebeğimizin probleminin çözümünü de güçleştirir. Bebeğiniz daha şiddetli ağlar, siz daha şiddetli sallarsınız ve geri dönülmez sağlık sorunlarına sebep olma ihtimaliniz artık an meselesi olur.

Bebekler şiddetli sallandığında, beyin hasarına, zekada geriliğe ve hatta ölüme bile yol açıyor.

Bebeklerini hemen uyusun diye her gece şiddetli sallayan anneler, asıl problem burada ortaya çıkıyor. Beyin iç kulak sıvısının şiddetli sarsıntıyla etrafındaki dokulara çarparak zedelemelere sebep olduğunu söylüyor hekimler.. Tabii bu şekilde bir zedelenme, uzun vadede, her gece düzenli ve şiddetli sallamalarla ortaya çıkıyor. Bu şekilde şiddetli sallanan bebeklerde sarsılmış bebek sendromu gözlenebilir. Sarsılmış bebek sendromunda bebeğinizin kafasında oluşan basıncın artmasıyla apne, koma durumu da oluşabilir. Bebekte kalıcı beyin hasarlarına yol açabilir..

ZATEN KAFASINI ZOR TUTUYORKEN..

Bebeklerin kafalarını tutması için 2-3 ay kadar bir süre geçiyor. Zaten zayıf ve güçsüz olan kafatası bağlantıları sarsılmayla, beyin içinde birbirine bağlı olan dokular hareket etmeye başlıyor. Bu dokuların sallamanın şiddetiyle yırtılması sonucu beyin kanamaları, ölümler gerçekleşebiliyor.

Yok artık o kadar değil diye düşünebilirsiniz. Fakat bunun olmayacağının garantisini veremezsiniz. Önlem alın ve bebeklerinizi şiddetli sallamaktan mümkün olduğunca kaçının.