Saddam Hüseyin'i yargılayan hakim Cumhurbaşkanlığına aday oldu

ABD ile İngiltere'nin uydurma kanıtlarla Irak'ı işgal etmesi sonrası Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i yargılayan o dönemin hakimi Irak Cumhurbaşkanlığına aday oldu.

Irak’ta geçtiğimiz Ekim ayında yapılan genel erken seçimlerden sonra ilk oturumunu gerçekleştiren Irak Meclisi'nde Başkanlık Divanı’nın seçilmesiyle birlikte cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular da başladı.

2006 yılında idam edilen ve ülkenin 5. cumhurbaşkanı olan Saddam Hüseyin’i yargılayan hakimlerden Rızgar Emin, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Ülkedeki demokrasi sürece inandığını belirten ve seçime bağımsız olarak giren Rızgar Emin, Irak Meclisi’ndeki Kürt siyasi taraflardan destek istedi.