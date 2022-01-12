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Dünya Saddam Hüseyin'i yargılayan hakim Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Dünya

Saddam Hüseyin'i yargılayan hakim Cumhurbaşkanlığına aday oldu

Irak'ta 2006 yılında işgalci ABD tarafından idam edilen eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’i yargılayan hakim Rızgar Emin, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ülkedeki demokrasi sürece inandığını belirten ve seçime bağımsız olarak giren Rızgar Emin, Irak Meclisi’ndeki Kürt siyasi taraflardan destek istedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 10:08:00 -
Saddam Hüseyin'i yargılayan hakim Cumhurbaşkanlığına aday oldu

ABD ile İngiltere'nin uydurma kanıtlarla Irak'ı işgal etmesi sonrası Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i yargılayan o dönemin hakimi Irak Cumhurbaşkanlığına aday oldu.

Irak’ta geçtiğimiz Ekim ayında yapılan genel erken seçimlerden sonra ilk oturumunu gerçekleştiren Irak Meclisi'nde Başkanlık Divanı’nın seçilmesiyle birlikte cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular da başladı.

2006 yılında idam edilen ve ülkenin 5. cumhurbaşkanı olan Saddam Hüseyin’i yargılayan hakimlerden Rızgar Emin, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Ülkedeki demokrasi sürece inandığını belirten ve seçime bağımsız olarak giren Rızgar Emin, Irak Meclisi’ndeki Kürt siyasi taraflardan destek istedi.

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Yorumlar

43

alçak .. şerefsizler
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ömer

beyaz sarayın kadrolu köpeğiydi kendisine yeni tut diyeni var galiba
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