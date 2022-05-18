SADAT'tan Sedat Peker'e cevap

Suç örgütü lideri Sedat Peker geçtiğimiz aylarda YouTube üzerinden yayınladığı bir videoda SADAT ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı.

Peker iddia etmişti

Suriye'deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR'larla gönderdiği askeri teçhizat ve silahlarla ilgili açıklamalarda bulunan Peker, bu işlemin TSK'den "irticai faaliyetler" nedeniyle atılan askerlerin öncülüğünde kurulan SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından organize edildiğini öne sürmüştü. Silahların, terör örgütü El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra'ya gittiğini belirten Peker, "Benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. SADAT'çılar yolladı" iddiasında bulundu.

"SADAT götürse Sedat Peker'e ihtiyaç duymaz"

Tanrıverdi, gazetecilerin canlı yayındaki sorusuna "Peker silah gönderildi diyorsa bu onun problemi. SADAT silah götürse Peker'e ihtiyacı olmaz. Bizden randevu talep etmişti, randevu talebini kabul etmedik. Filancanın düğünü var siz de gelin dedi ama çok önemsemedik" yanıtını verdi.