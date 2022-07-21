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Gündem Sadat Başkanı Tanrıverdi takipçisine böyle cevap verdi
Gündem

Sadat Başkanı Tanrıverdi takipçisine böyle cevap verdi

SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi bir takipçisinin; "Gayrı nizami harp eğitiminin kişi başı maliyeti ne kadar? Bireysel mi kurumsal mı?" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 14:41:00 -
Sadat Başkanı Tanrıverdi takipçisine böyle cevap verdi

 Yeni Akit  Ankara 

SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi bir takipçisinin; "Gayrı nizami harp eğitiminin kişi başı maliyeti ne kadar? Bireysel mi kurumsal mı?" sorusuna cevap verdi.

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi sosyal medya hesabından Tayvan'la ilgili bir paylaşımda bulunarak şöyle yazdı:

"Tayvan eski Gnlkur Bşk E. Amiral Lee Hsi-min geleneksel silahlara yatırım yapmak yerine Gayrı Nizami Harp yapılanmasının daha uygun maliyeti olduğunu söyledi. Ukrayna'da olanlardan ders alınması gerektiğini vurguladı"

Tanrıverdi'nin bu mesajı üzerine Arda Tahir isimli bir takipçisi şu soruları sordu:

"Gerçekten bu eğitimi verir misiniz?

Verirseniz kişi başı maliyeti ne olur?

Süre ne kadar alır?

Kadın erkek ayırır mısınız?

Bireysel mi kurumsal mı?"

"Tanrıverdi'nin cevabı"

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıverdi'nin cevabı şöyle oldu:

"Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur. Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!"

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