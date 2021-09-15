Sadakataşı’ndan Filistinli mültecilere gıda ve ilaç yardımı

Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal,yaklaşık 2 yıldır ekonomik krizin hayat koşullarını olumsuz etkilediği Lübnan'da özellikle kamplarda hayat mücadelesi veren Filistinli ve Suriyeli mültecilerin zor günler geçirdiğini belirtti.

Türkiye'den 22 sivil toplum kuruluşunun geçen yıl bir araya gelerek Lübnan'daki Filistinli mültecilere yönelik başlattığı kampanya kapsamında 3 günlük acil yardım çalışmasını tamamladıklarını aktaran Özdal, bu çalışmada başkent Beyrut ve güneydeki Sayda ile Sur kentlerinde bulunan mülteci kamplarını gezdiklerini söyledi.

Kamplarda yaşayan ailelere gıda ve ilaç yardımı ulaştırdıklarını dile getiren Özdal, ayrıca elektrik kesintilerine karşı geçen yıldan beri sürdürdükleri aydınlatma projesi çerçevesinde 10 mülteci ailenin daha evlerini batarya sistemleriyle buluşturduklarını belirtti.

Filistinli Mültecilere eğitim desteği

Koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra Beyrut'taki Burj el-Barajne Mülteci Kampı'nda hayata geçirdikleri uzaktan eğitim projesinin çok faydalı olduğunun altını çizen Özdal, Filistinli mülteci çocukların eğitimlerinin kesintiye uğramaması için öğretmenlerin maaşını ve diğer giderleri karşılamaya devam ettiklerini kaydetti.

50 bin dolarlık insani yardım

Dernek üç günlük yardım faaliyetleri kapsamında Filistinli mültecilerin yanı sıra Suriyeli ve ihtiyaç sahibiLübnanlı ailelerin de yararlandığı toplam 50 bin dolarlık gıda ve ilaç dağıtımı gerçekleştirdi.

Mevcut ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'daki mültecilere yardım elini uzatma çağrısı yapan Özdal, Türk STK'leri ile Aralık 2020'de başlattıkları yardım kampanyası çerçevesinde desteklerini sürdüreceklerini aktardı.

Lübnan'ın farklı bölgelerinde yer alan El-Biddavi, Burj el-Barajne, Sabra ve Şatilla, Ayn el-Hilve, Nehru'l-Barid, Raşidiyye, Burc eş-Şemali, El-Bas, Vifel, Miye Miye, Dbaye ve Mar İlyas isimli 12 kampta yaşayan Filistinli mülteciler, hayatlarını zor şartlar altında sürdürüyor.